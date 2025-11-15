Language
    यूजी-पीजी एनईपी विषम सेमेस्टर सहित अन्य पाठ्यक्रमों का परीक्षा कार्यक्रम जारी... यह है अपडेट

    By Amit Tiwari Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 01:36 PM (IST)

    चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के विषम सेमेस्टर की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जो 8 दिसंबर से शुरू होगी। परास्नातक तृतीय सेमेस्टर का संशोधित कार्यक्रम भी जारी किया गया है। एनईपी स्नातक छात्रों के लिए को-करिकुलर विषय की परीक्षा एमसीक्यू आधारित होगी, जिसमें 33% अंक अनिवार्य हैं। प्रयोगात्मक परीक्षाएं 100 अंकों के आधार पर होंगी।

    Hero Image

    चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने सभी प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के विषम सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने सभी प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के विषम सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार कुछ पाठ्यक्रमों की परीक्षा आठ दिसंबर तो कुछ की नौ दिसंबर को शुरू होगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने परास्नातक पाठ्यक्रमों में संचालित पाठ्यक्रमों के तृतीय सेमेस्टर का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। इसमें मुख्य, बैक व एक्स तीनों का परीक्षा कार्यक्रम शामिल है। इसमें पहले सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम शामिल नहीं है।

    पहले सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की ओर से अलग से जारी किया जाएगा। यह परीक्षाएं भी दो पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक होगी।

    सीसीएसयू ने स्नातक और परास्नातक स्तर पर एनईपी के विषम सेमेस्टर पाठ्यक्रमों का परीक्षा कार्यक्रम पहले ही जारी कर दिया है। यूजी-एनईपी की परीक्षाएं 26 नवंबर को शुरू होंगी। वहीं पीजी एनईपी की परीक्षाएं एक दिसंबर को शुरू हो रही हैं। विश्वविद्यालय की ओर से इसके साथ ही एलएलबी और एलएलएम के साथ ही बीएससी होम साइंस का परीक्षा कार्यक्रम भी जारी किया जा चुका है। प्रथम सेमेस्टर को छोड़कर अधिकतर पाठ्यक्रमों के परीक्षा कार्यक्रम जारी किए जा चुके हैं।

    को-करिकुलर में 100 अंकों का एमसीक्यू
    मेरठ : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने शक्षिक सत्र 2025-26 में एनईपी स्नातक के अंतर्गत संचालित बीए, बीएससी व बीकाम बहुविषयक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की को-करिकुलर विषय व प्रयोगात्मक परीक्षाओं के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण जारी किया है। इस वर्ष एनईपी-स्नातक में प्रवेश लेने वाले छात्रों की को-करिकुलर विषय की 100 अंकों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू माध्यम से विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की जाएगी। इस विषय में कोई आंतरिक परीक्षा नहीं होगी।

    को-करिकुलर विषय में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे और को-करिकुलर विषय में प्राप्त अंकों की गणना एसजीपीए या सीजीपीए में की जाएगी। इस सत्र में उक्त तीनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की प्रयोगात्मक परीक्षाओं में आंतरिक परीक्षा नहीं होगी। प्रयोगात्मक परीक्षा 100 अंकों के आधार पर होगी। सत्र 2024-25 व उससे पहले प्रवेश ले चुके छात्रों के लिए उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी। ऐसे छात्रों की परीक्षाएं पहले की ही तरह संपन्न होगी।