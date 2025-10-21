Language
    CCSU ODD Sem Exam: सीसीएसयू के विद्यार्थियों के लिए आ गया जरूरी नोटिफिकेशन, विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर अपडेट

    By Rajendra Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 09:22 PM (IST)

    चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) दिसंबर-2025 सत्र की विषम सेमेस्टर परीक्षाएं नवंबर में कराएगा। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को 8 नवंबर तक फॉर्म भरने और समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने का निर्देश दिया है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार, परीक्षाएं नवंबर में होंगी, इसलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित करें। समय पर अंक जमा न होने पर प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। पीएचडी प्रवेश के लिए साक्षात्कार 29 से 31 अक्टूबर तक होंगे।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) विषम सेमेस्टर (सत्र-दिसंबर-2025) की परीक्षाएं आगामी नवंबर माह में कराएगा। परीक्षा के लिए तैयारी शुरू हो गई है। वहीं, परीक्षा से पहले विश्वविद्यालय ने सभी कालेज, संस्थान व परिसर स्थित विभागाध्यक्षों को कोर्स पूरा कराने के निर्देश जारी किए हैं।

    विश्वविद्यालय की विषम सेमेस्टर परीक्षाओं के फार्म भरे जा रहे हैं। फार्म भरने की अंतिम तिथि 8 नवंबर निर्धारित की गई है। परीक्षा से पूर्व छात्र-छात्राओं का कोर्स भी पूरा होना है। सहायक कुलसचिव संबद्धता ने विश्वविद्यालय से संबंद्ध सभी कालेजों व संस्थानों के प्राचार्य एवं परिसर स्थित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं।

    कहा है कि सभी कालेज, संस्थान एवं विश्वविद्यालय परिसर स्थित सभी विभागों में शैक्षिक सत्र-25-26 जुलाई-25 से शुरू हो गया है। उच्च शिक्षा विभाग उप्र शासन के अनुसार विश्वविद्यालय की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं नवंबर माह के उत्तरार्ध में आयोजित की जाएंगी।

    इसके लिए सभी आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्षाएं आनलाइन व आफलाइन कराकर परीक्षाओं से पहले समस्त पाठ्यक्रमों को पूरा करा लें। इसके अलावा परीक्षाओं से पहले छात्र-छात्राओं की आंतरिक परीक्षाएं तथा प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से पहले पूरा कराएं। ऐसे छात्र-छात्राएं जिनके आंतरिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं के अंक विश्वविद्यालय पटल पर निर्धारित समय पर प्राप्त नहीं होंगे। उनको विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र भी जारी नहीं किए जाएंगे।

    पीएचडी में प्रवेश के लिए साक्षात्कार 29 से 
    मेरठ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में इतिहास विषय में पीएचडी में प्रवेश के लिए अवमुक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की तिथि जारी कर दी गई है। आगामी 29 से 31 अक्टूबर तक यह साक्षात्कार सुबह 10 बजे से इतिहास विभाग में होंगे।इसके लिए अभ्यर्थियों को अपने समस्त शैक्षिक अभिलेख भी लाने होंगे। साथ ही प्रस्तावित शोध क्षेत्र के बारे में पांच सौ शब्दों में एक लेख भी जरूर लाना होगा।