CCSU में आज से 250 रुपये लेट फीस के साथ भरे जाएंगे विषम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म

जागरण संवाददाता, मेरठ। चौारी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से भरवाएं जा रहे विषम सेमेस्टर परीक्षा फार्म में शनिवार तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के परीक्षा फार्म भरे गए। अब जो भी परीक्षार्थी परीक्षा फार्म भरने से रह गए हैं, उन्हें रविवार से 250 रुपये विलंब शुल्क जमा करना होगा। विश्वविद्यालय की ओर से पहले ही परीक्षा फार्म भरने की तिथियां जारी करते हुए आठ नवंबर तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क और नौ से 12 नवंबर तक विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फार्म भरने की जानकारी जारी की थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यूजी-पीजी के ट्रेडिशनल व प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में जो भी विद्यार्थी विषम सेमेस्टर परीक्षा फार्म अब तक नहीं भर सके हैं वह अगले चार दिनों में विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फार्म भर लें। विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा तिथि निर्धारित कर दी गई है और परीक्षाएं समय से शुरू होंगी। इसमें इस वर्ष प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा फार्म शामिल नहीं हैं।