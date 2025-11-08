Language
    CCSU में आज से 250 रुपये लेट फीस के साथ भरे जाएंगे विषम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म

    By Amit Tiwari Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 10:42 PM (IST)

    चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) और संबद्ध कॉलेजों में विषम सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए आज से 250 रुपये लेट फीस के साथ परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। यह उन छात्रों के लिए अंतिम अवसर है जो पहले फॉर्म भरने से चूक गए थे। 

    जागरण संवाददाता, मेरठ। चौारी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से भरवाएं जा रहे विषम सेमेस्टर परीक्षा फार्म में शनिवार तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के परीक्षा फार्म भरे गए। अब जो भी परीक्षार्थी परीक्षा फार्म भरने से रह गए हैं, उन्हें रविवार से 250 रुपये विलंब शुल्क जमा करना होगा। विश्वविद्यालय की ओर से पहले ही परीक्षा फार्म भरने की तिथियां जारी करते हुए आठ नवंबर तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क और नौ से 12 नवंबर तक विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फार्म भरने की जानकारी जारी की थी।

    यूजी-पीजी के ट्रेडिशनल व प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में जो भी विद्यार्थी विषम सेमेस्टर परीक्षा फार्म अब तक नहीं भर सके हैं वह अगले चार दिनों में विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फार्म भर लें। विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा तिथि निर्धारित कर दी गई है और परीक्षाएं समय से शुरू होंगी। इसमें इस वर्ष प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा फार्म शामिल नहीं हैं।

    विश्वविद्यालय परिसर और संबद्ध कालेजों में संचालित पाठ्यक्रमों में विषम सेमेस्टर के शनिवार तक दो लाख से अधिक परीक्षा फार्म भरे जा चुके हैं। शनिवार दोपहर से पहले तक करीब 1.60 लाख मुख्य परीक्षा फार्म भरे जा चुके थे।

    कुल करीब 1.85 लाख मुख्य परीक्षा फार्म भरे जाने हैं। अभी भी करीब 25 हजार विद्यार्थियों के मुख्य परीक्षा फार्म भरे जाने हैं। अब इन परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क के साथ ही विलंब शुल्क भी जमा करना होगा। इनके अलावा करीब 43 हजार एक्स और बैक के परीक्षा फार्म भरे गए हैं। इस वर्ष एक्स और बैक के भी उम्मीद से अधिक परीक्षा फार्म विद्यार्थियों ने भरे हैं।