जागरण संवाददाता, मेरठ। चौ. चरण सिंह विश्‍वविद्यालय की कुलपति डा. संगीता शुक्ला का वाट्सएप अकाउंट बनाकर साइबर ठग रुपया मांग रहे हैं। उन्होंने विवि के अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर डा. विकास शर्मा को मैसेज भेजकर रुपया मांगा। डा. विकास शर्मा को ठगी को अहसास हो गया। उन्होंने वाट्सएप पर भेजे मैसेज का जवाब देते हुए लिख दिया कि उनकी कुलपति इतनी गरीब नहीं है।

अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर डा. विकास शर्मा ने बताया कि सुबह 11.17 बजे उनके मोबाइल के वाट्सएप पर एक मैसेज आया। जिस वाट्सएप नंबर से मैसेज भेजा गया था उसमें विवि की कुलपति डा. संगीता शुक्ला का फोटो लगा था। भेजे मैसेज में बातचीत कर उनसे पूछा गया कि वह क्या कर रहे हैं।

इसके बाद डा. विकास शर्मा से अपने अकाउंट में कुछ रुपया डिपाजिट करने को कहा गया। इस पर डा. विकास को अहसास हुआ कि साइबर ठग उससे विवि की कुलपति डा. संगीता शुक्ला के नाम पर ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर उन्होंने मैसेज भेज दिया कि उनकी कुलपति इतनी गरीब नहीं है। यह मैसेज मिलते ही साइबर ठगों ने मैसेज भेजने बंद कर दिए।