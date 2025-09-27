Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या आप भी मेरठ से करना चाहते हैं लॉ की पढ़ाई? LLM में प्रवेश को लेकर आ गया बड़ा अपडेट

    By Amit Tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 04:28 PM (IST)

    चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) ने एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक और मौका दिया है। 1 अक्टूबर से पंजीकरण फिर से शुरू होंगे। छात्र 4 अक्टूबर तक पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ ने एलएलएम पाठ्यक्रम में सीटें बढ़ाने की मांग की है क्योंकि विश्वविद्यालय ने निर्धारित सीटों से कम सीटें आवंटित की हैं जिससे कई छात्र प्रवेश से वंचित हो सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    सीसीएसयू : एलएलएम में प्रवेश के लिए एक अक्टूबर से फिर खुलेंगे पंजीकरण

    जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय परिसर और संबद्ध कालेजों में संचालित तीन वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक और मौका दिया है। सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय की ओर से एक अक्टूबर को पंजीकरण पोर्टल फिर खोला जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभ्यर्थियों को चार अक्टूबर तक प्रवेश के लिए पंजीकरण कराने का मौका मिलेगा। अब तक पंजीकरण से वंचित रहे अभ्यर्थी इस दौरान पंजीकरण करा सकते हैं। इस पंजीकरण के बाद एलएलबी तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में बची हुई सीटों पर प्रवेश के लिए मेरिट जारी होगी।

    प्रवेश के लिए इच्छुक पहले से पंजीकृत अभ्यर्थी जिनके प्रवेश नहीं हुए, और नए पंजीकृत अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पंजीकरण फार्म की हार्ड कापी संबंधित परिसर के विभाग या कालेज में तीन अक्टूबर से छह अक्टूबर तक जमा कराएंगे।

    सात अक्टूबर को विभाग व कालेज जमा हुए पंजीकरण फार्मों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेंगे। वरीयता सूची के साथ आठ और नौ अक्टूबर का एडमिशन आफर शेड्यूल करके भेजेंगे। साथ ही प्रथम प्रतीक्षा सूची बनाकर नौ अक्टूबर की शाम को 10 अक्टूबर का एडमिशन आफर शेड्यूल करके भेजेंगे। वहीं 10 अक्टूबर की शाम को द्वितीय व अंतिम प्रतीक्षा सूची बनाकर 11 अक्टूबर का एडमिशन आफ शेड्यूल भेजेंगे।

    आठ से नौ, 10 और 11 अक्टूबर को कालेज व परिसर के विभाग एडमिशन आफर स्वीकार करने वाले अभ्यर्थियों के शैक्षणिक व अन्य कागजातों की जांच कर प्रवेश कन्फर्म करेंगे। इसके साथ ही एलएलबी तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में पहले से पंजीकृत किसी अभ्यर्थी के पंजीकरण फार्म में एकेडमिक विवरण और वेटेज में कोई गलती हुई हो तो वह भी एक से चार अक्टूबर तक अपनी लागइन आइडी से अपडेट कर सकते हैं।

    विश्वविद्यालय के प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर भूपेंद्र राणा के अनुसार इस पाठ्यक्रम में 2025-26 में प्रवेश के लिए यह अंतिम अवसर है। इसमें बाद इस पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया बंद हो जाएगी।

    एलएलएम में सीटें बढ़ाने की मांग रखी

    स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ ने एलएलएम पाठ्यक्रम में सीटें बढ़ाने की मांग की है। विश्वविद्यालय ने इस वर्ष निर्धारित सीटों के सापेक्ष कम सीटें आवंटित की हैं जिससे बहुत से विद्यार्थी एलएलएम पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित रह जाएंगे। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट नितिन यादव ने कहा कि विगत वर्ष 1940 सीटों के सापेक्ष 900 सीटों का आवंटन किया जाना गलत है।

    वह भी तब जब इस वर्ष एलएलएम की प्रवेश परीक्षा में 3,641 छात्र शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि सीटें कम होने के कारण उपलब्ध सीटों के सापेक्ष जो छात्र हैं उनको प्रवेश के लिए पहले ही अपेक्षा अधिक शुल्क देनी पड़ सकती है। इसके कारण निम्न वर्ग के छात्र विधिक शिक्षा ये विमुख होंगे। कहा कि छात्र हित में सीटों के आवंटन पर विचार किया जाना चाहिए।