    सीसीएसयू में LLM में प्रवेश के लिए ओपन मेरिट कब होगी जारी? 16 तक भरें MMBS के परीक्षा फॉर्म

    By Amit Tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:18 PM (IST)

    चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) ने एलएलएम पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पहली ओपन मेरिट जारी कर दी है। छात्र 9 और 10 अक्टूबर को ऑफर लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। चुनौती मूल्यांकन के बाद स्क्रूटनी के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा। एमबीबीएस के परीक्षा फार्म 16 अक्टूबर तक भरे जा सकते हैं। विश्वविद्यालय ने बीए बीएससी और बीकॉम के परिणाम भी घोषित कर दिए हैं।

    सीसीएसयू : एलएलएम ओपन मेरिट के आफर लेटर आज व कल करें डाउनलोड

    जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर व संबद्ध कालेजों में संचालित एलएलएम पाठ्यक्रम की पहली ओपन मेरिट गुरुवार नौ अक्टूबर को जारी होगी। शैक्षिक सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए जारी इस मेरिट सूची में एलएलएम में प्रवेश के लिए पंजीकृत सभी अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है।

    इस पहली ओपन मेरिट के अंतर्गत प्रवेश के लिए विद्यार्थी गुरुवार और शुक्रवार को अपनी लागइन आइडी से आफर लेटर डाउनलोड करेंगे। आफर लेटर डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थी अपने चयनित विश्वविद्यालय परिसर या कालेजों में जमा करा कर स्टूडेंट कापी प्राप्त कर लें।

    नौ और 10 अक्टूबर को परिसर के विभाग व कालेजों में जमा हुए आफर लेटर के आधार पर ओपन मेरिट सूची बनाकर 11 अक्टूबर को जारी करते हुए 11 से 13 अक्टूबर तक प्रवेश लेंगे। 13 अक्टूबर तक हुए प्रवेश को आनलाइन प्रवेश पोर्टल पर कन्फर्म अवश्य कर लें।

    चुनौती मूल्यांकन के बाद नहीं कर सकेंगे स्क्रूटनी आवेदन

    चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय चुनौती मूल्यांकन के बाद स्क्रूटनी आवेदन को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब विद्यार्थी चुनौती मूल्यांकन के बाद स्क्रूटनी के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार अक्सर विद्यार्थी चुनौती मूल्यांकन के बाद स्क्रूटनी के लिए आवेदन करते हैं।

    जबकि चुनौती मूल्यांकन में दो परीक्षक उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करते हैं। इसलिए चुनौती मूल्यांकन के बाद विद्यार्थियों की ओर से स्क्रूटनी आवेदन की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके साथ भी यह भी निर्णय लिया गया है कि स्क्रूटनी के बाद चुनौती मूल्यांकन के लिए आवेदन भी निर्धारित अवधि के भीतर ही स्वीकार की जाएगी।

    उसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा। इसलिए विद्यार्थी यह ध्यान में रखें कि स्क्रूटनी के बाद चुनौती मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन चुनौती मूल्यांकन के बाद स्क्रूटनी का अावेदन नहीं कर सकेंगे। आवेदन करते समय बेहतर होगा यदि पहले स्क्रूटनी करा लें और उसके बाद आवश्यक हो तो चुनौती मूल्यांकन के लिए आवेदन करें।

    16 तक भरें एमबीबीएस के परीक्षा फार्म

    चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने एलएलआरएम मेडिकल कालेज में संचालित एमबीबीएस द्वितीय प्रोफेशनल-सपल और एमबीबीएस तृतीय प्रोफेशनल पार्ट-1 मेन व सपल पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों के लिए परीक्षा फार्म भरने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। उक्त पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 16 अक्टूबर तक परीक्षा फार्म भरकर शुल्क जमा कर सकते हैं।

    भरे गए परीक्षा फार्म संबंधित संस्थान में 17 अक्टूबर तक जमा करना है। कालेज को विद्यार्थियों के परीक्षा फार्म 18 अक्टूबर तक विश्वविद्यालय में जमा कराना है। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार अंतिम तिथि के बाद किसी भी परीक्षार्थी को कोई भी फार्म किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

    सीसीएसयू ने जारी किए परिणाम

    चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने बुधवार को बीए द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, बीएससी द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर और बीकाम द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की जून-2025 के रुके हुए कालेजों के परिणाम और म्यूजिक के प्री-पीएचडी कोर्स का परिणाम जारी कर दिया है। विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपने परिणाम देख सकते हैं।