    CCSU : बिना विलंब शुल्क विषम सेमेस्टर परीक्षा फार्म भरने के लिए मिला दो दिन का मौका

    By AMIT KUMAR TIWARIEdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 12:44 PM (IST)

    चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) ने छात्रों को राहत देते हुए विषम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बिना विलंब शुल्क के दो दिन और बढ़ा दी है। यह निर्णय उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो पहले फॉर्म भरने से चूक गए थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को इस अवसर का लाभ उठाने की सलाह दी है।

    सीसीएसयू ने छात्रों को राहत देते हुए विषम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बिना विलंब शुल्क के दो दिन और बढ़ा दी है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से भरवाए जा रहे विषम सेमेस्टर परीक्षा फार्म में विश्वविद्यालय ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए दो दिन अतिरिक्त समय दिया है। अब छात्र नौ और 10 नवंबर यानी रविवार और सोमवार को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के परीक्षा फार्म भर सकते हैं। अभी करीब 25 हजार छात्र मुख्य परीक्षा फार्म भरने से रह गए हैं। इन छात्रों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया है। अब जो छात्र विषम सेमेस्टर के मुख्य परीक्षा फार्म भरने से रह गए हैं, वह इन दो दिन में बिना अतिरिक्त शुल्क परीक्षा परीक्षा फार्म भर सकते हैं।

    इससे पहले विश्वविद्यालय ने शनिवार तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के परीक्षा फार्म भरने की तिथि निर्धारित की थी। अब 11 और 12 नवंबर को जो परीक्षार्थी परीक्षा फार्म भरेंगे, उन्हें 250 रुपये विलंब शुल्क जमा करना होगा।

    यूजी-पीजी के ट्रेडिशनल व प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में जो भी विद्यार्थी विषम सेमेस्टर परीक्षा फार्म अब तक नहीं भर सके हैं वह अगले दो दिनों में बिना विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फार्म भर लें। इसके बाद फिर से दो दिन परीक्षा फार्म भरने का मौका मिलेगा लेकिन विलंब शुल्क जमा करना होगा। विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा तिथि निर्धारित कर दी गई है और परीक्षाएं समय से शुरू होंगी। इसमें इस वर्ष प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा फार्म शामिल नहीं हैं।

    विश्वविद्यालय परिसर और संबद्ध कालेजों में संचालित पाठ्यक्रमों में विषम सेमेस्टर के अब तक दो लाख से अधिक परीक्षा फार्म भरे जा चुके हैं। करीब 1.60 लाख मुख्य परीक्षा फार्म भरे जा चुके थे। कुल करीब 1.85 लाख मुख्य परीक्षा फार्म भरे जाने हैं। अभी भी करीब 25 हजार विद्यार्थियों के मुख्य परीक्षा फार्म भरे जाने हैं। इन परीक्षार्थियों को बिना विलंब शुल्क केनपरीक्षा फार्म भरने का अंतिम मौका देने के लिए दो दिन अतिरिक्त समय दिया गया है। इनके अलावा करीब 43 हजार एक्स और बैक के परीक्षा फार्म भरे गए हैं। इस वर्ष एक्स और बैक के भी उम्मीद से अधिक परीक्षा फार्म विद्यार्थियों ने भरे हैं।