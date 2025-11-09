CCSU : बिना विलंब शुल्क विषम सेमेस्टर परीक्षा फार्म भरने के लिए मिला दो दिन का मौका

जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से भरवाए जा रहे विषम सेमेस्टर परीक्षा फार्म में विश्वविद्यालय ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए दो दिन अतिरिक्त समय दिया है। अब छात्र नौ और 10 नवंबर यानी रविवार और सोमवार को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के परीक्षा फार्म भर सकते हैं। अभी करीब 25 हजार छात्र मुख्य परीक्षा फार्म भरने से रह गए हैं। इन छात्रों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया है। अब जो छात्र विषम सेमेस्टर के मुख्य परीक्षा फार्म भरने से रह गए हैं, वह इन दो दिन में बिना अतिरिक्त शुल्क परीक्षा परीक्षा फार्म भर सकते हैं।

इससे पहले विश्वविद्यालय ने शनिवार तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के परीक्षा फार्म भरने की तिथि निर्धारित की थी। अब 11 और 12 नवंबर को जो परीक्षार्थी परीक्षा फार्म भरेंगे, उन्हें 250 रुपये विलंब शुल्क जमा करना होगा। यूजी-पीजी के ट्रेडिशनल व प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में जो भी विद्यार्थी विषम सेमेस्टर परीक्षा फार्म अब तक नहीं भर सके हैं वह अगले दो दिनों में बिना विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फार्म भर लें। इसके बाद फिर से दो दिन परीक्षा फार्म भरने का मौका मिलेगा लेकिन विलंब शुल्क जमा करना होगा। विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा तिथि निर्धारित कर दी गई है और परीक्षाएं समय से शुरू होंगी। इसमें इस वर्ष प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा फार्म शामिल नहीं हैं।