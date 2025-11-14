CCSU: एलएलबी, एलएलएम परीक्षाओं को लेकर जरूरी अपडेट, परीक्षा तिथि हो गई घोषित
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ ने एलएलबी, एलएलएम, बीएससी होम साइंस और बीएससी-एजी आनर्स पाठ्यक्रमों की परीक्षा तिथियाँ घोषित कर दी हैं। परीक्षाएं दिसंबर 2025 में होंगी, जिसके लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। एलएलबी और एलएलएम की परीक्षाएं 5 दिसंबर से शुरू होंगी, जबकि बीएससी-एजी की परीक्षाएं 26 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेंगी।
जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने परिसर और संबद्ध कालेजों में संचालित एलएलबी, एलएलएम, बीएससी होम साइंस एंड क्लीनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइब्टेटिक्स के साथ ही कालेजों में संचालित बीएससी-एजी आनर्स पाठ्यक्रमों की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है।
परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम में उक्त पाठ्यक्रमों के दिसंबर-2025 की सेमेस्टर परीक्षाओं में मुख्य, बैक व एक्स का परीक्षा कार्यक्रम शामिल है। इन पाठ्यक्रमों के पहले सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम अलग से जारी होगा।
विश्वविद्यालय की ओर से जारी डेटशीट के अनुसार एलएलबी और एलएलएम की परीक्षा पांच दिसंबर को शुरू होगी। परीक्षा दो पालियों में ही होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक चलेगी। बीएससी होम साइंस की परीक्षा भी पांच दिसंबर को ही शुरू होगी। वहीं बीएससी-एजी की परीक्षा 26 नवंबर को शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगी।
