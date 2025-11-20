Language
    भूल जाएं स्पेशल बैक परीक्षा, राजभवन ने उठाया व्यवस्था पर सवाल... पूछा-क्या हो सकता है?

    By Amit Tiwari Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 05:36 PM (IST)

    राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के आह्वान पर सीसीएसयू में बैक पेपर परीक्षाओं को समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है। राजभवन से आए पत्र में विश्वविद्यालयों से इस बारे में जानकारी मांगी गई है। स्पेशल बैक पेपर परीक्षाओं का सिलसिला रुक सकता है। प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म समर्थ पोर्टल से भरे जाएंगे और परीक्षाएं दिसंबर के अंत तक शुरू होने की संभावना है।

    चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों से बैक पेपर परीक्षाओं को समाप्त करने का आह्वान किया है। राजभवन से इस बाबत भेजा गया पत्र भी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आ गया है। इसमें राज्यपाल ने बैक पेपर परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालयों के नीति व नियमों की जानकारी लेने के साथ ही इसे खत्म करने पर विचार भी मांगा है।
    बैक पेपर परीक्षाएं फेल छात्रों को पास होने का अवसर प्रदान करती हैं। सीसीएसयू की ओर से राजभवन के पत्र में निहित तमाम शर्तों पर परीक्षा समिति की बैठक में मंथन करने के बाद जवाब भेजा जाएगा।

    सीसीएसयू की वर्तमान व्यवस्था में सेमेस्टर पाठ्यक्रमों में बैक पेपर परीक्षा सम सेमेस्टर और विषम सेमेस्टर की परीक्षा के साथ देने की व्यवस्था है। सेमेस्टर प्रणाली में जब किसी विद्यार्थी की डिग्री पूरी हो जाती है और वह किसी विषय में फेल है तो स्पेशल बैक परीक्षाएं कराई जाती हैं। वहीं वार्षिक प्रणाली में विद्यार्थी कम हैं, लेकिन इसके अंतर्गत कोई यदि यूजी की मुख्य परीक्षा में दो विषयों में फेल है तो वह बैक पेपर की परीक्षा दे सकता है। स्पेशल बैक जैसी असमय परीक्षाओं के आयोजन का असर विश्वविद्यालय के सत्र की अन्य विषयों की पढ़ाई व परीक्षाओं के शेड्यूल पर पड़ता है। अब समर्थ पोर्टल के जरिए प्रवेश से लेकर परीक्षा और परिणाम तक की सारी व्यवस्था केंद्रीय स्तर पर एक ही शेड्यूल के तहत लाने के प्रयास के अंतर्गत अन्य स्पेशल गतिविधियों पर भी लगाम कसने की कोशिश की जा रही है।

    अगले सप्ताह खुल सकते हैं प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म
    सीसीएसयू की ओर से विषम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरवा लिए गए हैं। परीक्षाओं का कार्यक्रम भी जारी किया जा चुका है। इसमें इस वर्ष प्रवेश लेने वाले प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के परीक्षा फार्म नहीं भरे गए हैं। यह प्रवेश समर्थ पोर्टल के जरिए हुए हैं। पूरे प्रदेश में एक साथ इस वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया समर्थ पोर्टल से हुई है।

    अब परीक्षा फार्म भी समर्थ पोर्टल से ही भरे जाएंगे। इसमें प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म इसी महीने के अंतिम सप्ताह में खुलने की उम्मीद है। इस बाबत प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों सहित सीसीएसयू में काम चल रहा है। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा दिसंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू हो सकती हैं। परीक्षा फार्म भरे जाने और परीक्षा शुरू होने में तकरीबन 20 दिन से एक महीने का अंतराल हो सकता है।