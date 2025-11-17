CCSU में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए जरूरी सूचना, विषम सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए एग्जाम सेंटर की सूची जारी
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ ने दिसंबर 2025 की विषम सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए 193 परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। ये परीक्षाएं एनईपी-यूजी, पीजी और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए होंगी। मेरठ में सर्वाधिक 50 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षाएं 26 नवंबर के बाद शुरू होंगी और प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने दिसंबर-2025 की विषम सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची सोमवार को जारी कर दी। इनमें विश्वविद्यालय की एनईपी-यूजी पाठ्यक्रम, पीजी ट्रेडिशनल पाठ्यक्रमों में एमए, एमएससी, एमकाम, एमएससी-एजी, एमएससी होम साइंस, एलएलबी तीन वर्षीय, एलएलएम, बीएससी-एजी, बीएससी-एजी आनर्स और अन्य आनर्स कोर्स के साथ बीएससी होम साइंस एड क्लीनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के सत्र 2025-26 में दिसंबर-2025 के विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी।
उक्त परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय ने विभिन्न जिलों में कुद 193 परीक्षा केंद्र बनाया है। इनमें मेरठ में सर्वाधिक 50, बुलंदशहर में 46, गाजियाबाद में 30, गौतमबुद्धनगर में 24 व बागपत में 24, हापुड़ में 17 व मुजफ्फरनगर व सहारनपुर में एक-एक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षाओं की तिथियां पहले ही अलग-अलग जारी की जा चुकी हैं। यूजी-पीजी ट्रेडिशन और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 26 नवंबर के बाद अलग-अलग तिथियों पर शुरू होंगी।
विश्वविद्यालय की ओर से विषम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म 12 नवंबर तक भरवाएं गए। अंतिम समय में भी छूटे विद्यार्थियों को परीक्षा फार्म भरने का मौका मिला। अब परीक्षार्थियों को विषम सेमेस्टर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का इंतजार है।
विश्वविद्यालय की ओर से एडमिट कार्ड मंगलवार को लाइव किए जा सकते हैं। एडमिट कार्ड उन्ळीं परीक्षार्थियों के लाइव होंगे जिनके आंतरिक मूल्यांकन व प्रयोगात्मक के अंक कालेजों ने विश्वविद्यालय को मुहैया करा दिए होंगे। शेष परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड जारी नहीं होंगे।
यह परीक्षा दिसंबर और जनवरी के पहले सप्ताह तक संपन्न हो जाएंगे। विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्रों की सूची जारी करते हुए सभी परीक्षा केंद्र प्रभारियों को आवाज रिकार्ड करने वाले सीसीटीवी कैमरा और डीवीआर दुरस्त रखें जिससे पूरे परीक्षा की रिकार्डिंग की जा सके।
