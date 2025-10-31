CCSU में अचनाक बड़ा फेरबदल, ऐसा क्या हुआ जो 22 कर्मचारियों को किया गया इधर से उधर

जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र हित को प्राथमिकता देते हुए एक बार फिर सख्त कदम उठाया है। लगातार मिल रही शिकायतों और कार्यों में हो रही देरी के बाद विश्वविद्यालय ने 22 कर्मचारियों के पटल परिवर्तन के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई छात्र नेता विनीत चपराना की ओर से दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर की गई है।

छात्र नेता ने आरटीआइ को आधार बनाकर राजभवन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद अब सीसीएसयू ने संज्ञान लेकर कर्मचारियों के पटल बदले हैं। विश्वविद्यालय में लंबे समय से यह शिकायत थी कि कई कर्मचारी सालों से एक ही पटल पर जमे हुए थे, जिसके चलते वे मनमानी कर रहे थे। इसका सीधा असर छात्रों के कार्यों पर पड़ रहा था, जिससे उनके काम समय पर पूरे नहीं हो पा रहे थे और उन्हें अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ रही थी।