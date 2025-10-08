CCSU ने दो माह बाद गड़बड़ी ठीक कर जारी किया इस सब्जेक्ट का रिजल्ट, कुलपति ने कहा- आगे से नहीं होगी गलती

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्रों को परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी के कारण लगातार परेशानी हो रही थी। छात्रों के विरोध के बाद विश्वविद्यालय ने संशोधित परिणाम जारी किया है। छात्रों का आरोप है कि अंकतालिका की जांच में भेदभाव हुआ और कई छात्रों के अंक कम हुए हैं। विरोध के बाद विश्वविद्यालय ने नया परीक्षा परिणाम घोषित किया और आगे से ऐसी गलती न होने का आश्वासन दिया है।

जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं को अपने परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी के चलते लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन व लगातार दो माह तक मामले को उठाने पर विश्वविद्यालय ने अब संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किया है।

छात्रों का कहना है कि गत 20 जुलाई को विश्वविद्यालय ने बीए एलएलबी के छठे सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित किया था। परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने कुलपति आफिस पर विरोध प्रदर्शन किया था। साथ ही अपनी समस्याएं बतायी थीं।

छात्र नेता राजदीप जाखड़ का कहना है कि अंकतालिका की जांच में भेदभाव किया गया। करीब 25 छात्रों की बैक लग गई है और पूरी कक्षा के परिणाम में शुरू के तीन कोड (6001, 6002 एवं 6003) में एक समान अंक देखने को मिले।

छात्रों का कहना है कि इस तरह की समस्याओं से वे प्रथम सेमेस्टर से जूझ रहे हैं। हर सेमेस्टर में छात्रों के प्रतिशत अंक कम होते जा रहे हैं। इस कारण छात्रों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार दो माह तक विरोध करने पर अब छात्रों की बात सुनी गई।