सीसीएसयू की परीक्षा तिथियां बदली? दिल्ली पुलिस परीक्षा से हो रही टक्कर

जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की दिल्ली पुलिस की परीक्षा से टकरा रही तिथियों में परिवर्तन की मांग को लेकर गुरुवार दोपहर को छात्रों ने कुलपति कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं, छात्रों की परेशानी को देखते हुए विश्वविद्यालय ने शाम को 10 प्रश्नपत्र की परीक्षाओं तिथियों में बदलाव का कार्यक्रम जारी कर दिया।

इनमें सीसीएसयू परिसर व कालेजों में संचालित स्नातक एवं स्नातक आनर्स (बीएससी आनर्स) कंप्यूटर साइंस व बीकाम आनर्स की परीक्षाएं शामिल हैं। यह परीक्षाएं बदली तिथियों में उसी पाली में करायी जाएंगी। छात्रों का कहना था कि वर्तमान में विश्वविद्यालय की बाह्य व सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही हैं।

इस अवधि में विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण परीक्षा के साथ ही दिल्ली पुलिस की प्रतियोगी परीक्षा भी पड़ रही है। इस कारण हजारों परीक्षार्थी असमंजस में हैं।एक ही दिन दोनों परीक्षाएं होने के कारण उनके लिए दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित होना संभव नहीं है। जिससे उनका भविष्य दांव पर लग गया है।

छात्राें ने मांग की कि उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षा तिथि में तत्काल परिवर्तन किया जाए। ताकि छात्र सरकारी नौकरी के अवसर से वंचित न रहें। छात्रों के बढ़ते आक्रोश और उनकी मांग को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सकारात्मक रूख अपनाया।