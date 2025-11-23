Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विषय चयन के लिए मिला एक और अवसर... पोर्टल लाइव कर दिया गया 30 नवंबर तक का समय

    By Amit Tiwari Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 03:00 PM (IST)

    चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को बीए और बीएससी के छात्रों को विषय आवंटित करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया है। विश्वविद्यालय ने समर्थ पोर्टल पर विषय आवंटन प्रक्रिया का ऑनलाइन प्रेजेंटेशन भी अपलोड किया है। छात्रों के विवरण में संशोधन के लिए अनुमति अनिवार्य है। 26 नवंबर से शुरू हो रही परीक्षाओं के लिए उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करना होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को बीए और बीएससी के छात्रों को विषय आवंटित करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने कालेजों में संचालित बीए और बीएससी पाठयक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का विषय चयन करने का एक अवसर प्रदान किया है। कालेजों के साथ हुई आनलाइन बैठक में लिए गए निर्णय के बाद शनिवार को विश्वविद्यालय ने पोर्टल लाइव करते हुए 30 नवंबर तक का समय दिया है। विश्वविद्यालय के प्रवेश समन्वयक के अनुसार, कालेज समर्थ पोर्टल पर लागिन कर एकेडमिक टैब पर जाकर संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को विषय आवंटन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय की ओर से विषय आवंटन का आनलाइन प्रक्रिया का पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन भी समर्थ पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिना प्रवेश समन्वयक की अनुमति संशोधित नहीं होंगे विवरण
    सीसीएसयू परिसर और संबद्ध कालेजों में सत्र 2025-26 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के विवरण में कोई भी संशोधन विश्वविद्यालय के प्रवेश समन्वयक व छात्र कल्याण अधिष्ठाता की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। इन विवरणों में विद्यार्थियों व माता-पिता के नाम, श्रेणी और अन्य जानकारी शामिल हैं। इनमें कोई भी संशोधन कराने के इच्छुक विद्यार्थी छात्र कल्याण अधिष्ठाता से मिल सकते हैं।

    अटेंडेंस शीट पर उपस्थिति कराएं कालेज
    चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की एनईपी स्नातक परीक्षाएं 26 नवंबर से शुरू हो रही हैं। विश्वविद्यालय ने इसके लिए नई व्यवस्था की है। इसमें परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की एनआर, फोटो व अन्य विवरण युक्त उपस्थिति पत्रक यानी अटेंडेंस शीट तैयार कराई है। सभी केंद्रों पर परीक्षार्थियों की उपस्थिति इसी शीट पर दर्ज करानी होगी। इस शीट में दी गई जानकारियों और विवरणों से परीक्षार्थियों को मिलान परीक्षा कक्ष में करना है।