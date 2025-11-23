विषय चयन के लिए मिला एक और अवसर... पोर्टल लाइव कर दिया गया 30 नवंबर तक का समय

जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने कालेजों में संचालित बीए और बीएससी पाठयक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का विषय चयन करने का एक अवसर प्रदान किया है। कालेजों के साथ हुई आनलाइन बैठक में लिए गए निर्णय के बाद शनिवार को विश्वविद्यालय ने पोर्टल लाइव करते हुए 30 नवंबर तक का समय दिया है। विश्वविद्यालय के प्रवेश समन्वयक के अनुसार, कालेज समर्थ पोर्टल पर लागिन कर एकेडमिक टैब पर जाकर संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को विषय आवंटन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय की ओर से विषय आवंटन का आनलाइन प्रक्रिया का पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन भी समर्थ पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

बिना प्रवेश समन्वयक की अनुमति संशोधित नहीं होंगे विवरण

सीसीएसयू परिसर और संबद्ध कालेजों में सत्र 2025-26 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के विवरण में कोई भी संशोधन विश्वविद्यालय के प्रवेश समन्वयक व छात्र कल्याण अधिष्ठाता की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। इन विवरणों में विद्यार्थियों व माता-पिता के नाम, श्रेणी और अन्य जानकारी शामिल हैं। इनमें कोई भी संशोधन कराने के इच्छुक विद्यार्थी छात्र कल्याण अधिष्ठाता से मिल सकते हैं।