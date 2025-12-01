CBSE Practical Exam Date: प्रैक्टिकल परीक्षा की डेटशीट भी जारी, 14 फरवरी से पहले ही निपट जाएंगी परीक्षाएं
सीबीएसई बोर्ड 2026 की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 1 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगी। 10वीं में आंतरिक मूल्यांकन और 12वीं में बाहरी परीक्षक आएंगे। जिले से 30,807 विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षकों को अंक तुरंत पोर्टल पर अपलोड करने होंगे और जियो टैग वाली तस्वीर भी अपलोड करनी होगी। सीबीएसई ने त्रुटि रहित अंक अपलोड करने के सख्त निर्देश दिए हैं। छात्रों को अपनी फाइलें समय पर तैयार करने के लिए कहा गया है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। सीबीएसई ने वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी करने के बाद अब सोमवार को प्रयोगात्मक परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। प्रयोगात्मक परीक्षाएं एक जनवरी से 14 फरवरी तक चलेंगी। इसमें कक्षा 10वीं में आंतरिक मूल्यांकन होगा जबकि 12वीं की प्रयाेगात्मक परीक्षा लेने के लिए वाह्य परीक्षक स्कूलों में आएंगे।
जिले में कुल 30,807 विद्यार्थी इस वर्ष 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। प्रयोगात्मक परीक्षा वाले दिन ही परीक्षकों को स्कूल से परीक्षार्थियों के अंक सीबीएसई पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इसके अलावा सीबीएसई के मोबाइल एप्लीकेशन पर परीक्षार्थियों की उपस्थित के साथ ही एक जियो टैग वाली तस्वीर भी अपलोड करनी होगी। उस तस्वीर में संबंधित बैच के सभी विद्यार्थियों के साथ ही वाह्य परीक्षक, सीबीएसई पर्यवेक्षक और स्कूल के आंतरिक परीक्षक भी अनिवार्य रूप से होने चाहिए।
सीबीएसई की सिटी कोआर्डिनेटर सपना आहूजा ने कहा कि परीक्षार्थी अपने फाइल व प्रोजेक्ट समय से तैयार कर लें। प्रयोगात्मक परीक्षा शुरू होने में अभी एक महीने शेष है। कहा कि सीबीएसई ने त्रुटि रहित छात्रों के अंक अपलोड करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं।
परीक्षक यदि गलती से कोई अंक अपलोड कर देते हैं या परीक्षार्थी की उपस्थिति दर्ज नहीं करते हैं तो, अंकों में सुधार या छात्र की उपस्थिति बाद में दर्ज नहीं की जाएगी। इसलिए परीक्षकों को प्रयोगात्मक परीक्षा के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है। सीबीएसई ने विस्तार से प्रयोगात्मक परीक्षा की एसओपी जारी करते हुए सभी स्कूलों को प्रयोगात्मक परीक्षा में ड्यूटी लगने वाले शिक्षकों को समय से रिलीव करने के लिए कहा है।
