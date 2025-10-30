CBSE EXAM : बोर्ड परीक्षार्थी ध्यान दें... 10वीं का पहला ही पेपर गणित का...12वीं के छात्रों को देनी होगी वोकेशनल की परीक्षा

जागरण संवाददाता, मेरठ। सीबीएसई ने सितंबर में ही प्रोविजनल डेटशीट जारी करने के बाद अब गुरुवार को अंतिम डेटशीट जारी कर दी है। कक्षा 10वीं और 12वीं, दोनों की बोर्ड परीक्षाएं एक साथ 17 फरवरी को शुरू होंगी। मेरठ में कक्षा 10वीं और 12वीं मिलाकर कुल 30,807 परीक्षार्थी 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। इनमें कक्षा 10वीं में कुल 16,429 परीक्षार्थी और कक्षा 12वीं में कुल 14,378 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इसके लिए अभी तक 33 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस वर्ष कक्षा 10वीं में दो बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्था की गई है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पहला ही पेपर गणित का होगी। वहीं 12वीं कक्षा के वोकेशनल विषयों से बोर्ड परीक्षा शुरू होगी।

सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा से 110 दिन पहले ही अंतिम डेटशीट जारी कर स्कूलों और परीक्षार्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा 10 मार्च को खत्म होगी और 12वीं की बोर्ड परीक्षा नौ अप्रैल को संपन्न होगी।

बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश सीबीएसई की ओर से बाद में अलग से जारी किए जाएंगे। सीबीएसई के कंट्रोलर आफ एग्जामिनेशन डा. संयम भारद्वाज ने परीक्षार्थियों से आग्रह किया है कि वह अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। सीबीएसई की ओर से एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना अनिवार्य है। सीबीएसई कोआर्डिनेटर सुधांशु शेखर और सपना आहूजा ने सभी विद्यार्थियों और विद्यालयों को डेटशीट को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियों की रूपरेखा तैयार करने का आह्वान किया है। इसमें परीक्षार्थियों के रिवीजन, प्री-बोर्ड परीक्षाएं आदि शामिल हैं।

इस प्रकार है डेटशीट

कक्षा 10वीं

तिथि विषय

17 फरवरी गणित

18 फरवरी होम साइंस

20 फरवरी मार्केटिंग, डाटा साइंस

21 फरवरी अंग्रेजी

23 फरवरी क्षेत्रीय भाषाएं

25 फरवरी विज्ञान

26 फरवरी कौशल विषय

27 फरवरी कंप्यूटर, आइटी, एआइ

28 परवरी संस्कृत व अन्य भाषाएं

2 मार्च हिंदी

3 मार्च एनसीसी व अन्य भाषाएं

6 मार्च पेंटिंग

7 मार्च सोशल साइंस

9 मार्च हिंदुस्तानी म्यूजिक व अन्य

10 मार्च फ्रेंच

