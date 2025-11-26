क्या दोनों Board Exams का सिलेबस अलग होगा? CBSE ने जारी किए कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा से जुड़े 33 सवालों के जवाब

जागरण संवाददाता, मेरठ। सीबीएसई की ओर से वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा में दो बोर्ड परीक्षा की व्यवस्था लागू की जा रही है। इसे लागू करने को लेकर परीक्षार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूलों के मन में तमाम तरह के प्रश्न उमड़ रहे हैं। पिछले सप्ताह सीबीएसई की ओर से आयोजित आनलाइन वेबिनार में भी परीक्षा नियंत्रक ने सभी से प्रश्न भेजने का आह्वान किया था। स्कूलों से मिले प्रश्नों के जवाब अब सीबीएसई ने जारी कर दिए हैं।

फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा से जुड़े 33 प्रश्नों के जवाब साझा कर दिए हैं। इन प्रश्नों में दो बोर्ड परीक्षा की व्यवस्था किए जाने के औचित्य से लेकर 10वीं की मुख्य परीक्षा यानी पहली परीक्षा में कंपार्टमेंट होने पर 11वीं कक्षा में प्रवेश मिलने की संभावनाओं तक के प्रश्न पूछे गए हैं।

सीबीएसई ने सभी प्रश्नों के जवाब जारी करने के साथ ही पहली बोर्ड परीक्षा परिणाम में सफल होने और दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की योग्यता में अलग-अलग विषय कांबिनेशन की जानकारी दी गई है। इसमें 24 तरह के विषय कांबिनेशन को लेकर पहली बोर्ड परीक्षा परिणाम दर्शाए गए हैं। सभी विषय कांबिनेशन में यदि परीक्षार्थी मुख्य बोर्ड परीक्षा में तीन या उससे अधिक विषयों में फेल या अनुपस्थित है तो उन्हें अगले वर्ष की मुख्य परीक्षा में सभी विषयों की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा।



यह हैं कुछ प्रश्नों पर सीबीएसई के जवाब

वर्ष 2025 में यदि कोई परीक्षार्थी कंपार्टमेंट है तो क्या उन्हें दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा, यदि वह किसी कारण पहली में शामिल न हो सके तो?

-कंपार्टमेंट होने वाले परीक्षार्थियों को कुल तीन अवसर मिलते हैं। पहली व मुख्य बोर्ड परीक्षा ऐसे छात्रों का दूसरा मौका होगा। इस लिहाज से वह 2026 की दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल होकर अपना तीसरा व अंतिम अवसर इस्तेमाल सकते हैं।

यदि 2025 का कोई परीक्षार्थी 2026 में इम्प्रूवमेंट देना चाहें, तो क्या उन्हें दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा?

-नहीं, ऐसे परीक्षार्थियों को केवल पहली बोर्ड परीक्षा में ही शामिल होने का अवसर मिलेगा। दो बोर्ड पालिसी के कंडीशन क्या हैं?

-सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन यह है कि पहली बोर्ड परीक्षा हर परीक्षार्थी के लिए अनिवार्य है। पहली बोर्ड परीक्षा देने के बाद ही दूसरी में शामिल होने के लिए योग्य बनेंगे। दूसरी बोर्ड परीक्षा के दौरान क्या परीक्षार्थी अपना विषय बदल सकते हैं?

-नहीं, दूसरी बोर्ड परीक्षा में विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं मिलेगी। क्या परीक्षार्थी दाे विषयों में इम्प्रूवमेंट के लिए दूसरी बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं?

-नहीं, दो या तीन भाषाओं में से परीक्षार्थी केवल एक भाषा के पेपर में इम्प्रूवमेंट परीक्षा दे सकेंगे। पहली व दूसरी बोर्ड परीक्षा का सिलेबस क्या होगा?

-दोनों ही बोर्ड परीक्षाएं पूरे सिलेबस पर होंगी जो पूरे सत्र के दौरान पढ़ाई जाएंगी। , यदि कोई छात्र दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल न होना चाहे तो क्या उन्हें पहली बोर्ड परीक्षा के बाद मार्कशीट मिलेगी?

-पहली बोर्ड परीक्षा के बाद परफार्मेंस आफ मेरिट डिजी लाकर पर अपलोड हो जाएगी जिसका इस्तेमाल छात्र 11वीं में प्रवेश के लिए कर सकेंगे। मार्कशीट दूसरी बोर्ड परीक्षा के बाद ही सभी के लिए साथ जारी होगी।