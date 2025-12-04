Language
    प्रेम में पींगे बढ़ा रहे थे, पकड़े गए... फिर क्या था रात में ही मौलाना को बुलाया गया और निकाह पढ़वाया गया

    By Pankaj Tyagi Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 03:24 PM (IST)

    प्रेम-प्रसंग के चलते मंगलवार देरशाम तीन दोस्तों के साथ परीक्षितगढ़ के एक गांव में प्रेमिका से मिलने जा पहुंचे मवाना के प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिय ...और पढ़ें

    प्रेमिका से मिलने पहुंचा था युवक, पकड़ा गया... फिर क्या था मौलाना को बुलाया और रात में ही निकाह पढ़वाया। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। प्रेम-प्रसंग के चलते मंगलवार देरशाम तीन दोस्तों के साथ परीक्षितगढ़ के एक गांव में प्रेमिका से मिलने जा पहुंचे मवाना के प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। उधर, इस बीच युवक के दोस्त खेतों के रास्ते भाग निकले। कानूनी कार्रवाई कराने को लेकर देररात तक ऊहापोह होता रहा, लेकिन सूचना पर प्रेमी के स्वजन भी मौके पर पहुंच गए। घंटों जद्दोजहद के बाद दोनों पक्षों की पंचायत हुई और निकाह पर सहमति बन गई। उसके बाद दोनों का निकाह पढ़ाया गया और रात्रि में ही विदा भी कर दिया गया। उक्त मामले की वीडियो भी प्रसारित हो रही है।

    मवाना के मुहल्ला कल्याण सिंह निवासी युवक का परीक्षितगढ़ के एक गांव निवासी सजातीय युवती से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। मंगलवार को प्रेमिका के मां-बाप आंख दिखाने मेरठ चिकित्सक के यहां गए थे। उक्त मामले की सूचना प्रेमिका ने फोन पर प्रेमी को दे दी। जिस पर प्रेमी तीन दोस्तों के साथ करीब साढ़े तीन बजे प्रेमिका के घर जा पहुंचा, जहां पड़ोसियों को कुछ शंका हुई तो लोग जमा होने लगे। जैसे ही उनसे पूछताछ की तो प्रेमी ने पहले रिश्तेदार बताकर बच निकलने का प्रयास किया।

    उधर, इस बीच उसके दोस्त वहां से भाग निकले। लोगों ने पीछा भी किया, लेकिन वे गन्ने के खेतों में होते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। प्रेमी ने भी भागने का प्रयास किया, लेकिन वह पकड़ा गया। देर शाम युवती के स्वजन भी घर लौट आए। देर रात तक उसे पुलिस को देकर कानूनी कार्रवाई की कानाफूसी चलती रही। उधर, देर रात युवक के स्वजन भी बिरादरी के लोगों के साथ वहां पहुंच गए। दोनों पक्षों के लोगों की पंचायत हुई, जिसमें दोनों का निकाह पढ़ाने की सहमति बनी। तभी मौलाना पहुंचे और दोनों का निकाह पढ़ाया गया।

    चर्चा है कि युवती के पिता ने बेटी को विदाई के लिए पांच लाख रुपये भी देने का वादा किया। आखिर रात्रि में ही रुख्सती भी हो गई। परीक्षितगढ़ एसओ सुदीश कुमार ने भी बताया कि यह संज्ञान में आया है कि प्रेमी प्रेमिका से मिलने गया था, जहां वह पकड़ा गया। उसके बाद दोनों का आपसी सहमति से निकाह हो गया।

    बालिग व नाबालिग को लेकर भी घंटों रही चर्चा
    बिरादरी के लोगों के बीच युवक के स्वजन ने युवती पक्ष के लोगों से निकाह की सहमति दे दी, लेकिन इससे पहले कुछ दिन का समय मांगा गया था। जिस पर युवती के पिता ने इन्कार करते हुए उनकी नीयत पर सवाल उठाए थे। वहां युवक व युवती की उम्र को लेकर भी चर्चा रही। जहां कुछ लोग युवक नाबालिग बताया और जबकि कुछ बालिग कह रहे थे। जबकि युवती को लेकर भी ऐसी दशा रही थी। बाद में लोगों ने निकाह पढ़ाकर सभी शंकाओं को विराम लगा दिया।