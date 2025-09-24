यूपी में अचानक क्यों हटवाए गए 761 साइन बोर्ड-142 पोस्टर और 117 होर्डिंग? इन सात जिलों में चला अभियान

Language
    By sushil kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:20 PM (IST)

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर उत्तर प्रदेश में जातिसूचक बोर्ड हटाने का अभियान चलाया गया। मेरठ जोन में 761 बोर्ड 142 पोस्टर और 117 होर्डिंग हटाए गए। सहारनपुर में सबसे ज्यादा बोर्ड हटाए गए जबकि बागपत में कम कार्रवाई हुई। पुलिस ने सोशल मीडिया पर जातिगत टिप्पणी करने वालों पर भी निगरानी रखी है। मेरठ पुलिस ने इस मामले में कई कदम उठाए हैं।

    जातिसूचक शब्द लिखे 761 साइन बोर्ड, 142 पोस्टर और 117 होर्डिंग हटवाए गए

    जागरण संवाददाता, मेरठ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शासन ने प्रदेश के 75 जनपदों में अभियान चलाकर जातिसूचक शब्द लिखे बोर्ड, पोस्टर और होर्डिंग उतराए। इसी क्रम में जोन के सात जनपदों में अभियान चलाकर 761 साइन बोर्ड, 142 पोस्टर और 117 होर्डिंग हटवाए गए।

    सबसे ज्यादा जातिगत बोर्ड सहारनपुर से 497 हटाए गए हैं, जबकि बागपत से एक भी बोर्ड पुलिस उतरवा नहीं पाई। पोस्टर और होर्डिंग उतरवाने में भी बागपत सबसे फिसड्डी साबित हुआ। आठ होर्डिंग और 15 पोस्टर हटवाए है।

    मेरठ में पुलिस ने 22 साइन बोर्ड, 24 पोस्टर और 32 होर्डिंग उतरवाए है। रिकार्ड से सामने आया कि मेरठ रेंज से ज्यादा सहारनपुर रेंज में जातिगत बोर्ड, पोस्टर और होर्डिंग उतरवाने में बड़ी कार्रवाई हुई है।

    उच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया कि अब पुलिस एफआइआर, सार्वजनिक अभिलेखों, सार्वजनिक स्थानों पर लगे साइन बोर्ड, होर्डिंग, पोस्टर और मोटर वाहन से जातिगत संदर्भ नहीं लिख सकेंगे। जिन पर लिखा हुआ हैं, वहां से पुलिस को हटाने के आदेश दिए हैं।

    इसी क्रम में शासन के आदेश पर पुलिस और प्रशासन ने जोन के मेरठ, बुलदंशहर, बागपत, हापुड़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जनपद में अभियान चलाकर शहर और देहात क्षेत्रों में जाति सूचक शब्द लिखे साइन बोर्ड, पोस्टर और होर्डिंग हटवाए।

    पुलिस ने लाउडस्पीकर से ऐलान भी कराया कि सार्वजनिक स्थानों से ऐसे बोर्ड हटा लिए जाएं। एडीजी भानू भास्कर ने बताया कि किसी भी वाहन पर जातिगत टिप्पणी और स्लोगन न लिखा जाए। सार्वजनिक स्थानों पर जातिगत साइड बोर्ड भी नहीं लगने चाहिए।

    सभी कप्तान अपने-अपने जनपद में लगे बोर्ड उतरवाएं। इंटरनेट मीडिया पर जातिगत टिप्पणी करने वाली 2220 आइडी चिह्नित की गई हैं। आइडी चलाने वालों की जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि मुकदमे में उन्हें आरोपित बनाया जा सके। मुकदमों की एफआइआर में भी जातिगत शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

    हटाए गए जातिगत बोर्ड के आंकड़े 

    जनपद होर्डिंग पोस्टर साइन बोर्ड
    मेरठ 32 24 22
    बुलंदशहर 18 35 138
    बागपत 8 15 0
    हापुड़ 26 17 36
    सहारनपुर 3 14 497
    मु.नगर 14 22 19
    शामली 16 15 49