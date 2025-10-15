हनुमान मंदिर का दानपात्र का ताला तोड़कर नकदी चोरी

मेरठ : सेंट्रल मार्केट पुलिस चौकी के समीप संकट मोचन हनुमान मंदिर का दानपात्र का ताला तोड़कर चोर लाखों रुपये की नकदी चोरी कर ले गए। बुधवार सुबह महिलाएं मंदिर में पूजा करने पहुंचीं तो उन्होंने दानपात्र का ताला टूटा देख पुजारी को सूचना दी। नौचंदी थाने में तहरीर देकर चोरी के राजफाश की मांग की। शास्त्रीनगर सेक्टर दो में संकट मोचन हनुमान मंदिर है। मंदिर की देखरेख पुजारी कमलेश्वर प्रसाद करते हैं। मंगलवार रात पुजारी मंदिर का ताला लगाकर अपने आवास पर चले गए। बुधवार सुबह पांच बजे पुजारी मंदिर का ताला खोलकर साफ-सफाई में लग गए। आसपास की महिलाएं मंदिर में पूजा करने पहुंचीं तो दानपात्र का ताला टूटा देखा तो पुजारी को जानकारी दी। पुजारी ने दानपात्र के अंदर देखा तो उसके अंदर से पूरी नकदी साफ थी। लोगों ने देखा कि मंदिर के पीछे वाले गेट का जाल खुला पड़ा है। चोरों ने गेट के ऊपर लगे जाल का पहले शीशा उतारा, इसके बाद जाल खोलकर नीचे रखा। गेट के ऊपर चोर मंदिर के अंदर घुसे और दानपात्र के अंदर रखी करीब डेढ़ से दो लाख रुपये की रकम चोरी कर ले गए।