    SIR in UP: बीएलओ पहले दिन से कर रही थी ये गलती, लेखपाल की तहरीर पर केस दर्ज

    By Sanjeev Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 02:06 PM (IST)

    मोदीपुरम में बीएलओ के चुनाव कार्य में लापरवाही के चलते एक सहायक अध्यापिका के खिलाफ दौराला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। सरधना तहसील के लेखपाल की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। अध्यापिका पर आरोप है कि वह ड्यूटी से अनुपस्थित रहीं और मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरती, जिसके चलते निर्वाचन कार्य प्रभावित हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

    जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। बीएलओ निर्वाचन के महत्वपूर्ण कार्य में घोर लापरवाही करने व शुरुआत से ही ड्यूटी से अनुपस्थित चल रही (सहायक अध्यापिका) बीएलओ के खिलाफ दौराला थाने में 16 नवंबर काे केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने यह कार्रवाई सरधना तहसील के लेखपाल की तहरीर पर की है। जिसकी जानकारी एसडीएम सरधना समेत अन्य उच्चाधिकारियों को भी दी गई है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है।

    सरधना तहसील के लेखपाल गौरव राणा की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है। जिसमें लेखपाल ने बताया कि वह 44-सरधना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव मछरी के भाग संख्या-160 पर सुपरवाइजर के पद पर हैं। वर्तमान में मतदाता सूची पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एसआइआर कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2003 एवं वर्ष 2005 की मतदाता सूची का आपस में मिलान हो रहा है।

    जिसमें मैपिंग का कार्य बीएलओ-एप के माध्यम से किया जा रहा है। जिसमें बूथ संख्या-160 पर कविता चौधरी (सहायक अध्यापिका) को बीएलओ नियुक्त किया गया था। आगे कहा कि इसके बावजूद कविता चौधरी बीएलओ निर्वाचन के महत्वपूर्ण कार्य को नहीं कर रही हैं।

    शुरुआत से ही वह लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित चल रही हैं। जिस वजह से भाग संख्या-160 गांव मछरी प्राइमरी विद्यालय पर निर्वाचन संबंधी एसआइआर का कार्य शून्य है। जिसमें बीएलओ की लापरवाही साफ दिखाई रही है। दौराला इंस्पेक्टर सुमन कुमार सिंह का कहना है कि (सहायक अध्यापिका) बीएलओ के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।