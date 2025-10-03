Language
    रिश्ता करने आए थे लोग, पड़ोसियों को इस बात पर आ गया गुस्सा तो जमकर कर दी पिटाई

    By sushil kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 04:36 PM (IST)

    मेरठ के जागृति विहार में लड़के के घर रिश्ता लेकर आए लोगों ने पड़ोसी के घर के सामने गाड़ी खड़ी कर दी जिस पर विवाद हो गया। आरोप है कि लड़की पक्ष के लोगों ने पड़ोसी परिवार के साथ मारपीट की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दो लोगों को हिरासत में लिया और मामला दर्ज कर लिया है।

    रिश्ता करने आए लोगों की कार पड़ोसी के मकान के सामने खड़ी होने पर विवाद

    जागरण संवाददाता, मेरठ। मेडिकल थाने के जागृति विहार रिश्ता करने आए लोगों की कार पड़ोसी के मकान के सामने खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि परिवार और रिश्तेदारों ने मिलकर पड़ोसी के परिवार की जमकर पिटाई की है। पीड़ित की तरफ से मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।

    जागृति विहार निवासी कमल किशोर के बेटे को देखने के लिए लड़की पक्ष के लोग आए हुए थे। गुरुवार को सभी लोग कार में सवार होकर आए थे। बताया जाता है कि कार पड़ोसी कमलेश के मकान के सामने खड़ी कर दी गई। कमलेश पक्ष ने कार को हटाने की मांग की।

    कार नहीं हटाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। उसके बाद कमल किशोर पक्ष ने कमलेश पक्ष के साथ जमकर मारपीट कर दी। सूचना के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। उसके बाद कमलेश के घर के सामने से वाहनों को हटवाया गया।

    पुलिस ने मौके से दो लोगों को हिरासत में ले लिया है। कमलेश की पत्नी सविता की तरफ से मामले की रिपोर्ट मांगी की जा रही है। इंस्पेक्टर शीलेश यादव ने बताया कि एक पक्ष के साथ मारपीट की गई। इसलिए एक पक्ष की तरफ से ही मुकदमा दर्ज किया गया है।