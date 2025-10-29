मेरठ में विवाह मंडप के सामने खड़ी कार अचानक धूं-धूंकर जलने लगी, आग की लपटें देख चौंके लोग

जागरण संवाददाता, मेरठ । भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव पचपेड़ा में दोस्त के बेटे की शादी में शामिल होने आए मेडिकल स्टोर संचालक की गाड़ी में अचानक आग लग गई। विवाह मंडप के सामने खड़ी गाड़ी में अचानक लगी आग से वहां अफरा-तफरी मच गई। दमकल की एक गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गंगानगर थाना क्षेत्र के कसेरू बक्सर निवासी सुबोध कुमार ने बताया कि वह घर के पास ही मेडिकल स्टोर चलाते है। बुधवार को वह अपने दोस्त खरदौनी निवासी सुहेल की बरात में पचपेड़ा में शामिल होनेे गया था। शादी में जाने के बाद उन्होंने अपनी कार को विवाह मंडप और पेट्रोप पंप के बीच में खड़ी कर दिया था।