मेरठ में विवाह मंडप के सामने खड़ी कार अचानक धूं-धूंकर जलने लगी, आग की लपटें देख चौंके लोग
मेरठ के भावनपुर क्षेत्र में एक शादी समारोह में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक मेडिकल स्टोर संचालक की कार में आग लग गई। विवाह मंडप के सामने खड़ी कार में अचानक आग लगने से दहशत फैल गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और सीएनजी सिलिंडर फटने से बच गया।
जागरण संवाददाता, मेरठ । भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव पचपेड़ा में दोस्त के बेटे की शादी में शामिल होने आए मेडिकल स्टोर संचालक की गाड़ी में अचानक आग लग गई। विवाह मंडप के सामने खड़ी गाड़ी में अचानक लगी आग से वहां अफरा-तफरी मच गई। दमकल की एक गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ।
गंगानगर थाना क्षेत्र के कसेरू बक्सर निवासी सुबोध कुमार ने बताया कि वह घर के पास ही मेडिकल स्टोर चलाते है। बुधवार को वह अपने दोस्त खरदौनी निवासी सुहेल की बरात में पचपेड़ा में शामिल होनेे गया था। शादी में जाने के बाद उन्होंने अपनी कार को विवाह मंडप और पेट्रोप पंप के बीच में खड़ी कर दिया था।
इसके बाद वह विवाह मंडप के अंदर चले गए। उनके अंदर पहुंचते ही गाड़ी से अचानक धुंआ निकलने लगा। वहां मौजूद लोगों की सूचना पर जब तक वह गाड़ी के पास पहुंचे तो गाड़ी धूं-धूंकर जलने उठी। आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू करने का प्रयास किया, लेकिन आग को बढ़ते देख दमकल विभाग को सूचना दी। आग की सूचना मिलते ही दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। सुबोध कुमार ने बताया कि गनीमत रही कि आग से गाड़ी में लगा सीएनजी सिलिंडर नहीं फटा अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था।
