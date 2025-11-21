दून हाईवे पर डिवाइडर से टकराकर कार पलटी, तीन घायल; हादसे के बाद लगा जाम

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। दौराला थाना क्षेत्र में दून हाईवे पर गांव मटौर के पास गुरुवार रात में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर एकाएक पलट गई। चीख पुकार के बीच राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। कार से किसी तरह तीन घायलों केा बाहर निकाला। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर लगे जाम को पुलिस ने किसी तरह खुलवाया।

दौराल थाना इंस्पेक्टर सुमन कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार को एक कार तेज रफ्तार में मुजफ्फरनगर की ओर से मेरठ की तरफ जा रही थी। कार जैसे ही दून हाईवे पर मटौर गांव के सामेन कट पर पहुंची, तभी एकाएक चालक का स्टेयरिंग से नियंत्रण हट गया । जिससे कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई।

डिवाइडर से टकराने पर कार का पहिया फट गया था। गनीमत रही कि उस दौरान कोई बड़ा वाहन वहां नहीं पहुंचा, बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के बाद घटनास्थल पर मेरठ की ओर आने वाली साइड में जाम लग गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची।