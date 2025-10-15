Meerut: नगर आयुक्त आवास के सामने डिवाईडर में घुसी कार, दंपती सहित तीन घायल

जागरण संवाददाता, मेरठ। एसएसपी आवास की तरफ से पुलिस लाइन की तरफ जा रही तेज रफ्तार गाड़ी नगर आयुक्त आवास के सामने डिवाईडर में घुस गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सवार दंपती सहित तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को जसवंत राय अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां पर दंपती की हालत चिंताजनक बताई जा रही है।

पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के ईडन गार्डन निवासी शुभांकर तेवतिया अपनी पत्नी अनुराधा यादव व दोस्त पार्क वशिष्ठ के साथ मंगलवार देर रात में अपनी होंडा सिटी कार से माल रोड से एसएसपी आवास के सामने से होते हुए पुलिस लाइन की तरफ जा रहा था। कार की रफ्तार तेज होने के चलते नगर आयुक्त कार्यालय के सामने डिवाईडर में जा घुसी।