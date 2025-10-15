Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Meerut: नगर आयुक्त आवास के सामने डिवाईडर में घुसी कार, दंपती सहित तीन घायल

    By Vinod Phogat Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 12:58 PM (IST)

    मेरठ में एसएसपी आवास के पास एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, जिससे उसमें सवार दंपती सहित तीन लोग घायल हो गए। घायलों को जसवंत राय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ दंपती की हालत चिंताजनक है। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना कार की तेज गति के कारण हुई।

    prefferd source google
    Hero Image

    Meerut: नगर आयुक्त आवास के सामने डिवाईडर में घुसी कार, दंपती सहित तीन घायल


    जागरण संवाददाता, मेरठ। एसएसपी आवास की तरफ से पुलिस लाइन की तरफ जा रही तेज रफ्तार गाड़ी नगर आयुक्त आवास के सामने डिवाईडर में घुस गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सवार दंपती सहित तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को जसवंत राय अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां पर दंपती की हालत चिंताजनक बताई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के ईडन गार्डन निवासी शुभांकर तेवतिया अपनी पत्नी अनुराधा यादव व दोस्त पार्क वशिष्ठ के साथ मंगलवार देर रात में अपनी होंडा सिटी कार से माल रोड से एसएसपी आवास के सामने से होते हुए पुलिस लाइन की तरफ जा रहा था। कार की रफ्तार तेज होने के चलते नगर आयुक्त कार्यालय के सामने डिवाईडर में जा घुसी।

    टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सिविल लाइंस थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और तीनाें घायलों को कार से बाहर निकालकर जसवंत राय अस्पताल में भर्ती कराया। थाना प्रभारी सौरभ शुक्ला का कहना है कि हादसा कार रफ्तार अधिक होने के कारण हुआ है। दंपती की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घायलों के स्वजन को घटना की जानकारी दे दी है।