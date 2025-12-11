हीटर चुनते समय सेहत और सुरक्षा का भी रखें ध्यान, आयल हीटर से कमरे में नहीं होगी आक्सीजन की कमी, नमी रहेगी बरकरार

जागरण संवाददाता, मेरठ। सर्दियां आ गई हैं और अब रूम हीटर की जरूरत धीरे-धीरे महसूस होने लगेगी। इस मौसम हीटर चुनते समय सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। बाजार में अत्याधुनिक तकनीक और बिजली की कम खपत वाले हीटर उपलब्ध हैं। पारंपरिक क्वाइल हीटर के बजाय आयल, हैलोजन, सन और वाल माउंटिंग हीटर ग्राहकों की खास पसंद बने हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कमरे को बेहतर तरीके से गर्म रखने के साथ बिजली भी कम खर्च करते हैं। विभिन्न कंपनियों के हीटरों की कीमतें अलग-अलग हैं। पेश है एक रिपोर्ट...।

इन बातों का रखें ध्यान सस्ते हीटर जल्दी खराब होते हैं। इनका ओवरहीट होने का भी डर है, इसलिए अच्छे ब्रांड का हीटर खरीदें। खास ध्यान रखें कि हीटर ओवरहीट न हो। ओवरहीटिंग से हीटर के फटने का डर रहता है। हीटर को ऐसे स्थान पर रखें, जहां से सीधे मुंह पर हीट न आए। हीटर के आसपास कोई सामान न रखें। हीटर को आन करके कहीं न जाएं। कार्बन मोनोआक्साइड बढ़ने का खतरा रहता है।

हीटर चलाते समय खुला रखें खिड़की दरवाजा इलेक्ट्रिक की दुकान करने वाले पल्लवपुरम निवासी युद्धवीर सिंह का कहना है कि हमेशा अच्छी क्वालिटी का हीटर खरीदें। हीटर के प्रयोग से आक्सीजन जलने पर कार्बन मोनोआक्साइड गैस बनती है। इससे कमरे में घुटन हो सकती है। हीटर चलाते समय खिड़की या दरवाजा खुला रखें। ऐसे हीटर प्रयोग करें जिनसे कमरे की आक्सीजन नहीं जलती और नमी बरकरार रहती है।

बाजार में उपलब्ध हैं सुरक्षित अत्याधुनिक और बिजली की कम खपत वाले रूम हीटर आयल हीटर यह हीटर कमरा पूरी तरह गर्म करने के लिए जाना जाता है। इसमें आयल भरा होता है, जो अंदर लगे रेडिएटर को गर्म करता है। इसका फायदा यह है कि यह हवा को सूखा नहीं करता और लगातार तापमान बनाए रखता है। नमी को बरकरार रखता है। अक्सीजन की भी कमी नहीं होती है। इसे बेडरूम और बच्चों के कमरे में उपयोग करना सुरक्षित माना जाता है। बाजार में इसकी कीमत सात हजार से लेकर 16 हजार तक है।

हेलोजन हीटर तेज रोशनी के साथ गर्माहट देने वाला हेलोजन हीटर छोटा और कम बजट में होता है। इसे चलाते ही तुरंत गर्मी मिलती है। यह हीटर 400, 800 और 1200 वाट में होता है। इसकी गर्मी सीमित दायरे तक रहती है और लंबे समय तक प्रयोग करने पर थोड़ी सूखापन महसूस हो सकता है। कमरे को पूरी तरह गर्म करने की बजाय यह सामने बैठने वालों को तेजी से गर्म करता है। इस हीटर की कीमत 1500 से 2000 रुपये तक है।

वाल माउंटिंग हीटर दिखने में एसी की तरह यह हीटर दीवार पर फिट होता है। ऊंचाई से पूरे कमरे में गर्म हवा फैलाता है। यह आधुनिक तकनीक के कारण बिजली की कम खपत करता है। कमरे की सजावट में बाधा नहीं डालता और बच्चों के लिए भी सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि यह दीवार पर लगा रहता है और बच्चे उसे छू नहीं सकते हैं। इस हीटर की कीमत 5500 रुपये से शुरू होती है।

सन हीटर यह हीटर पंखे की तरह दिखता है। अंदर इसमें लोहे की प्लेट लगी होती है। जब इसे बिजली के स्वीच में लगाएंगे तो इसकी लोहे की प्लेट गर्म होगी और कमरे में गर्माहाट फैलाएगा। खास बात यह है कि यह हीटर कम बिजली खर्च करता है और सर्दी का एहसास नहीं होने देता है। बाजार में इसकी कीमत 800 से एक हजार रुपये तक है।