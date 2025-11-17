यूपी में एक बुलेट पर चार सवार, हेलमेट और कागजात भी नहीं, पुलिस ने फिर क्या किया?
कंकरखेड़ा में पुलिस ने एक बुलेट पर सवार चार युवकों को रोका, जिनमें से एक ने हेलमेट नहीं पहना था और बाइक की नंबर प्लेट टूटी हुई थी। युवकों के पास रजिस्ट्रेशन के कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं थे। पुलिस ने बाइक को सीज कर दिया, सिफ़ारिशों के बावजूद नहीं छोड़ा। चौकी प्रभारी विनीत कुमार ने बताया कि बाइक के मानक पूरे नहीं होने के कारण उसे सीज किया गया।
जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। कंकरखेड़ा में एक बुलेट पर सवार चार युवकों को पुलिस ने रोका। चालक के सिर पर हेलमेट नहीं था। अगली नंबर प्लेट आधी टूटी हुई थी। रजिस्ट्रेशन के कागजात व ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। जिसके बाद थाना पुलिस ने उसे सीज कर दिया। सिफारिशों के भी काल पुलिस के पास आए, मगर पुलिस ने छोड़ने से मना कर दिया। पुलिस ने बाइक सवार चारों को बालिग बताया है।
कंकरखेड़ा थाने की कस्बा चौकी प्रभारी विनीत कुमार अन्य पुलिसकर्मियों संग सोमवार दोपहर वाहन चेकिंग कर रहे थे। वहीं पर ट्रैफिक सिपाही भी वाहन चेकिंग कर रहा था। चेकिंग का समय पूरा होने के बाद पुलिसकर्मी चौकी में आ गए। वहीं ट्रैफिक सिपाही की ड्यूटी रात तक थी, जिससे वह वहीं पर मौजूद थे।
इसी बीच एक बुलेट पर सवार चार युवक वहां पहुंचे। ट्रैफिक सिपाही ने उनको रोका और एक बाइक पर चार सवार, बिना हेलमेट का कारण पूछा। युवक अपने फोन से सिपाही की स्वजन व अन्यों से बात कराकर मामला निबटाने की मांग कर रहे थे। ट्रैफिक सिपाही से चारों युवक बहसबाजी कर रहे थे। बाइक को दायमपुर निवासी सौदान पुत्र सूरजभान चला रहा था।
इतना देख चौकी प्रभारी पुलिसकर्मियों संग सड़क पर पहुंचे और चारों युवकों को बुलाकर बाइक के बारे में पूछा। बाइक पर अगली नंबर प्लेट टूटी थी, चार युवक एक बाइक पर सवार थे, हेलमेट नहीं था। मौके पर रजिस्ट्रेशन कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। जिसके बाद चौकी प्रभारी ने बाइक सीज कर दी। दारोगा विनीत कुमार का कहना है कि बाइक के कोई भी मानक पूरे नहीं थे, जिस वजह से उसे सीज किया गया। बाइक सवार चारों युवक बालिग हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।