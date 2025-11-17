यूपी में एक बुलेट पर चार सवार, हेलमेट और कागजात भी नहीं, पुलिस ने फिर क्या किया? 

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। कंकरखेड़ा में एक बुलेट पर सवार चार युवकों को पुलिस ने रोका। चालक के सिर पर हेलमेट नहीं था। अगली नंबर प्लेट आधी टूटी हुई थी। रजिस्ट्रेशन के कागजात व ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। जिसके बाद थाना पुलिस ने उसे सीज कर दिया। सिफारिशों के भी काल पुलिस के पास आए, मगर पुलिस ने छोड़ने से मना कर दिया। पुलिस ने बाइक सवार चारों को बालिग बताया है।

कंकरखेड़ा थाने की कस्बा चौकी प्रभारी विनीत कुमार अन्य पुलिसकर्मियों संग सोमवार दोपहर वाहन चेकिंग कर रहे थे। वहीं पर ट्रैफिक सिपाही भी वाहन चेकिंग कर रहा था। चेकिंग का समय पूरा होने के बाद पुलिसकर्मी चौकी में आ गए। वहीं ट्रैफिक सिपाही की ड्यूटी रात तक थी, जिससे वह वहीं पर मौजूद थे।

इसी बीच एक बुलेट पर सवार चार युवक वहां पहुंचे। ट्रैफिक सिपाही ने उनको रोका और एक बाइक पर चार सवार, बिना हेलमेट का कारण पूछा। युवक अपने फोन से सिपाही की स्वजन व अन्यों से बात कराकर मामला निबटाने की मांग कर रहे थे। ट्रैफिक सिपाही से चारों युवक बहसबाजी कर रहे थे। बाइक को दायमपुर निवासी सौदान पुत्र सूरजभान चला रहा था।