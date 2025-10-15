यूपी में दो साल के मासूम की गला घोंटकर हत्या, वारदात के बाद आरोपित ने संदूक में छिपाकर रख दिया शव

संवाद सूत्र, ऊंचागांव (बुलंदशहर)। थाना नरसेना क्षेत्र के गांव नित्यपुर नगली में पड़ोसी 17 वर्षीय किशोर ने दो वर्षीय मासूम की हत्या कर दी गई। बाद में शव को संदूक में छिपाकर रख दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम के शव को बरामद कर आरोपित को पकड़ लिया। आरोपित वारदात को अंजाम देने के बाद बच्चे को तलाशने के दौरान स्वजन के साथ भी घूमता रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

थाना नरसेना क्षेत्र के गांव नित्यानंदपुर निवासी पुष्पेंद्र निजी स्कूल में शिक्षक हैं। उनका दो वर्षीय पुत्र माधव मंगलवार की दोपहर बाद से गायब था। शाम को माधव के नहीं मिलने पर परिजन ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस और ग्रामीण मासूम माधव की तलाश में खेतों में तलाशते रहे। वहीं पुलिस ने पुष्पेंद्र के पड़ोसी किशोर से पूछताछ की। आरोपित ने मासूम माधव की हत्या का राज खोला।

पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर मासूम माधव के शव को उसके घर से संदूक में से बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपित को पकड़ लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी रितेश कुमार ने बताया कि पुष्पेंद्र के पड़ोसी ने उनके पुत्र माधव की हत्या कर शव को घर में रखें संदूक में कपड़ा में लपेटकर रख रखा था। शव बरामद कर आरोपित को पकड़ लिया गया है।

एसएसपी दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपित मानसिक रूप से कमजोर है। वह कक्षा 12 का छात्र है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या करना सामने आया है।