मेरठ में निर्माणाधीन मकान गिरने से दो की मौत, कई लोग मलबे में दबे

जागरण संवाददाता, मेरठ। थाना भावनपुर क्षेत्र के गांव मानपुर में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक निर्माणाधीन मकान अचानक गिर गया।

इस दुर्घटना में दबने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि मलबे में कई अन्य लोगों के दबे होने की सूचना है। स्थानीय प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गया है और मलबे को हटाने का काम तेजी से जारी है।