    मेरठ में निर्माणाधीन मकान गिरने से दो की मौत, कई लोग मलबे में दबे

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 12:22 PM (IST)

    मेरठ के भावनपुर क्षेत्र के मानपुर गांव में एक निर्माणाधीन मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। स्थानीय प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचकर मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। थाना भावनपुर क्षेत्र के गांव मानपुर में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक निर्माणाधीन मकान अचानक गिर गया।

    इस दुर्घटना में दबने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि मलबे में कई अन्य लोगों के दबे होने की सूचना है। स्थानीय प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गया है और मलबे को हटाने का काम तेजी से जारी है।

