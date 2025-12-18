मेरठ मेट्रो को लेकर लेटेस्ट अपडेट, ब्रह्मपुरी मेट्रो स्टेशन हो गया तैयार; टिकट वेंडिंग मशीन भी इंस्टॉल

जागरण संवाददाता, मेरठ। ब्रह्मपुरी मेट्रो स्टेशन से बहुत जल्द यात्रियों को मेट्रो की सुविधा उपलब्ध होगी। दिल्ली रोड पर माधवपुरम कालोनी के सामने बने इस स्टेशन पर फिनिशिंग कार्य समाप्त हो चुका है। यानी अब उद्घाटन का इंतजार है। इस स्टेशन को केवल मेरठ मेट्रो के लिए बनाया गया है। यहां नमो भारत का ठहराव नहीं होगा।

इस मेट्रो स्टेशन से न सिर्फ ब्रह्मपुरी और माधवपुरम बल्कि टीपी नगर और आसपास के निवासियों को काफी सुविधा मिलेगी। बागपत रोड से आने वाले यात्रियों के लिए यह सबसे अधिक सुविधाजनक होगा। ये स्टेशन मेरठ साउथ से मोदीपुरम की दिशा में शताब्दी नगर के बाद आता है। शताब्दी नगर से नमो भारत की सुविधा मिलेगी। ऐसे में यदि किसी यात्री को दिल्ली या गाजियाबाद जाना होगा तो वे ब्रह्मपुरी से मेट्रो लेकर शताब्दी नगर पहुंच सकेंगेे। वर्तमान में दिल्ली के न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ के बीच 55 किलोमीटर के सेक्शन में 11 स्टेशनों पर नमो भारत ट्रेन का संचालन हो रहा है।

मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच फिलहाल नमो भारत और मेरठ मेट्रो के ट्रायल रन जारी हैं। ब्रह्मपुरी मेट्रो स्टेशन पर चार ट्रैक और दो प्लेटफार्म हैं। इनमें दो ट्रैक नमो भारत के लिए हैं जबकि अन्य दो मेरठ मेट्रो के लिए रहेंगे। स्टेशन पर सुरक्षा कक्ष और स्टेशन कंट्रोल रूम (एससीआर) बने हैं। तकनीकी कमरे भी तैयार हो चुके हैं।