बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर चाहें तो ये टिप्स अपनाएं... समय प्रबंधन पर दें खास ध्यान

जागरण संवाददाता, मेरठ। माध्यमिक शिक्षा परिषद उप्र की ओर से संचालित हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी-26 से शुरू हो रही हैं। यह 12 मार्च तक चलेंगी। परीक्षा का कार्यक्रम घोषित होते ही परीक्षार्थी भी तैयारियों में जुट गए हैं। दोनों बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सही रणनीति बनाने व समय प्रबंधन की जरूरत है।

पीएमश्री राजकीय इंटर कालेज मेरठ के उप प्रधानाचार्य प्रशांत चौधरी का कहना है कि परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए समय प्रबंधन जरूरी है। जिन विषयों में भी परीक्षार्थी स्वयं को कमजोर मानते हैं, उन पर प्रतिदिन अधिक फोकस करना है। अभी परीक्षा में करीब तीन माह का समय बचा है। इतने समय में परीक्षार्थी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही रटने के बजाय व्यावहारिक ज्ञान अर्जित करें, जिससे वह मस्तिष्क में ज्यादा समय तक रहे।

तनाव बिल्कुल न लें, छह से आठ घंटें की नींद लें

बोर्ड परीक्षा के नाम से बिलकुल भयभीत न हों। परीक्षा की तैयारी करते समय तनाव बिल्कुल न लें। साथ ही नियमित रूप से छह से आठ घंटे की नींद अवश्य लें। बस तैयारी के लिए समय प्रबंधन कर लें। कमजोर के अलावा अन्य विषयों को अभी से बराबर समय देकर चलें।

हिंदी व अंग्रेजी विषय में राइटिंग का विशेष महत्व

हिंदी तथा अंग्रेजी जैसे विषयों में राइटिंग का विशेष महत्व होता है। इसका का विशेष ध्यान रखा जाए। एक अंक वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए विषय की डीप नालेज होना आवश्यक है। इसलिए रटने के बजाय समझने की कोशिश करें। दो एवं तीन अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए विज्ञान वर्ग के परीक्षार्थियों को आंकिक प्रश्नों को हल करने के साथ-साथ जो सूत्र अप्लाई किया है, उसे भी लिखकर एक बाक्स में हाईलाइट करना चाहिए।

परीक्षा में प्रश्नों से संबंधित डायग्राम जरूर बनाएं

पांच अंक वाले विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को हल करने के लिए डेरिवेशन, सूत्र के निगमन इत्यादि को लेकर प्रेक्टिस करें। साथ ही इन प्रश्नों से संबंधित डायग्राम को साफ सुथरा पेंसिल से बनाएं। निगमित सूत्र को बाक्स में बंद कर काले पेन से हाईलाइट अवश्य कर दें। प्रश्न पत्र को हल करने से पूर्व समस्त प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लें। तत्पश्चात क्रमानुसार अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय तथा विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को समय प्रबंधन का ध्यान रखते हुए हल करना प्रारंभ करें।

उत्तरपुस्तिका पर ओवरराइटिंग से परहेज करें

उत्तरपुस्तिका में ओवरराइटिंग करने से आपको परहेज करना है। आत्मविश्वास के साथ प्रश्न पत्र को हल करें। विज्ञान वर्ग के परीक्षार्थियों को सूत्रों, डेरिवेशन तथा आंकिक प्रश्नों पर विशेष ध्यान फोकस करने के साथ-साथ एक-एक अंक के हाई आर्डर थिंकिंग स्किल प्रश्नों पर ध्यान देना आवश्यक है। अनुशासित ढंग से प्रत्येक विषय को ईमानदारी से प्रतिदिन समय देना है।