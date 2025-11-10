Language
    बोर्ड परीक्षा में निश्चित सफलता चाहें... तो सही रणनीति, नियमित अध्ययन और ये ट्रिक अपनाएं

    By Rajendra Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:00 PM (IST)

    बोर्ड परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए सही रणनीति, नियमित अध्ययन और विशेष तकनीकों का पालन करना ज़रूरी है। एक अच्छी योजना बनाएं, समय सारणी का पालन करें, और प्रत्येक विषय को पर्याप्त समय दें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करें और मॉक टेस्ट दें। तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करें।

    डा. शिवराज सिंह व डा. मनीषा तेवतिया।


    जागरण संवाददाता, मेरठ। दसवीं व बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं विद्यार्थियों के जीवन में महत्वपूर्ण चरण है। इन परीक्षाओं के प्रदर्शन पर विद्यार्थियों का पूरा भविष्य टिका होता है। इसलिए इन परीक्षाओं की तैयारी भी सही रणनीति के साथ करना जरूरी है। सीबीएसई की परीक्षाएं 17 एवं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होंगी। परीक्षा शुरू होने में अभी करीब तीन माह का समय बाकी है।

    बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दे रहे हैं, पीएमश्री राजकीय इंटर कालेज परिसर स्थित मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की मनोवैज्ञानिक डा. मनीषा तेवतिया व मनोवैज्ञानिक डा. शिवराज सिंह। उनका कहना है कि तीन महीने की सही रणनीति, नियमित अध्ययन, संतुलित जीवन शैली और अभिभावकों का सहयोग ही सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास, अनुशासन और सकारात्मक सोच से कोई भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है।

    समय प्रबंधन व अध्ययन की रूपरेखा तैयार करें
    परीक्षा में अभी करीब तीन माह का समय है। इसलिए समय-प्रबंधन और अध्ययन की स्पष्ट रूपरेखा अभी से तैयार कर लें। हर विषय का पाठ्यक्रम देखें। कितने चेप्टर हैं और कौन सा चेप्टर ज्यादा अंक लाता है। इसका विश्लेषण करें। ज्यादा अंक वाले अध्याय पहले तैयार करें ताकि स्कोर बढ़ाया जा सके। हर विषय को तीन हिस्सों में बांटें। कठिन अध्याय, मध्य कठिनाई वाले एवं आसान और दोहराने योग्य विषय।

    पहले अधिक अंक वाले और कठिन विषय पढ़ें
    बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए पहले अधिक अंक वाले और कठिन विषय पढ़ें। हर चेप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों और सूत्रों के पाइंटर नोट्स बनाएं। हर पाइंटर के आगे मेमोरी क्यू (संकेत शब्द) लिखें, जिससे याद करना आसान हो।

    तीन से चार बार रिवीजन करें
    बोर्ड परीक्षाओं की अच्छी तैयारी के लिए यह जरूरी है कि तीन से चार बार रिविजन करें। पहला समझने के लिए, दूसरा याद करने के लिए और तीसरा दोहराने के लिए होना चाहिए। चौथा परीक्षा से ठीक पहले ताजा करने के लिए करना चाहिए।

    पढ़ाई के लिए एक ही स्थान चुनें
    पढ़ाई के लिए एक ही स्थान और एक ही टेबल तय करें। वह समय चुनें जब आपका ध्यान सबसे अच्छा रहता है। सुबह जल्दी या रात का शांत समय। मोबाइल या टीवी से ध्यान न भटकाएं।

    आहार और नींद का भी रखें ध्यान
    परीक्षा की तैयारी के बीच ही आहार और नींद का भी ध्यान रखना है। छह घंटे की नींद पूरी लें। हल्का और पौष्टिक भोजन करें।ब्रेन के लिए ग्लूकोज युक्त डाइट लें। जैसे फल, दूध, शहद एवं सूखे मावे।

    अभिभावक बच्चों को सकारात्मक माहौल दें
    परीक्षा से पूर्व अथवा परीक्षा के दौरान बच्चों से कभी भी नकारात्मक बातें न कहें। जैसे कि आप फेल हो जाओगे। जिंदगी खराब हो जाएगी।आपको 90 प्रतिशत लाने हैं। इसकी बजाय यह कहें कि आप मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट अच्छा आएगा। हम आपके साथ हैं। चिंता मत कीजिए।बच्चों से सिर्फ पढ़ाई की बातें न करें। थोड़ी सामान्य बातचीत भी करें ताकि तनाव कम हो।