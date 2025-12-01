CBSE और UP Board की परीक्षाओं को लेकर कोई कंफ्यूजन? हेल्प डेस्क आज से करेगी समस्याओं का समाधान, नोट कर लें ये नंबर

जागरण संवाददाता, मेरठ। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 17 फरवरी एवं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू हो रही हैं। इन दोनों परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे परीक्षार्थियों की समस्याओं का समाधान अब मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की हेल्प डेस्क सोमवार एक दिसंबर से करेगी। केंद्र ने पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है।

इसमें केंद्र के वैज्ञानिक फोन पर दोपहर 12 से लेकर दो बजे तक बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर आ रही विभिन्न समस्याओं का समाधान करेंगे। यह हेल्प डेस्क आगामी 15 मार्च तक कार्य करेगी। मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता डा. मनीषा तेवतिया 9411866612 व डा. शिवराज सिंह 8865018818 पर उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा परीक्षार्थी केंद्र में आकर भी अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं।