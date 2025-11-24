Language
    सबसे पहले SIR कार्य पूरा करने वाली बीएलओ को DM ने दिया गिफ्ट, धनराशि भी मिली

    By Sanjeev Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:35 PM (IST)

    मेरठ में, डीएम वीके सिंह ने कनोडा और मदारीपुर की बीएलओ को एसआईआर कार्य पूरा करने पर सम्मानित किया। बीएलओ लोकेश रानी और सविता को बुके, शाल और 2100-2100 रुपये की नकद राशि दी गई। लोकेश रानी ने 487 में से 432 मतदाताओं को सही पाया, जबकि सविता ने 605 में से 576 मतदाताओं को सही पाया। यह सम्मान मतदाता सूची को शुद्ध करने के प्रयासों के लिए दिया गया।

    संवाद सूत्र, दौराला (मेरठ। जिले में सबसे पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्य पूर्ण करने वाली कनोडा और मदारीपुर गांव की बीएलओ, आंगनवाडी कार्यकत्री को डीएम डा. वीके सिंह ने सम्मानित किया। डीएम वीके सिंह रविवार को कनोडा प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे।

    उन्होंने एसआइआर कार्य पूर्ण करने वाली सरधना विकास खंड की ग्राम पंचायत कनोडा की बीएलओ लोकेश रानी, मदारीपुर की बीएलओ सविता, सुपरवाइजर मालती रानी, सीडीपीओ दीपक चौबे को बुके व शाल भेंट की। दोनों बीएलओ को 2100-2100 रुपये नकद धनराशि भी दी।

    डीएम ने बताया कि कनोडा गांव की बीएलओ लोकेश रानी ने बूथ-154 के 487 वोट का जिले में सबसे पहले एसआइआर कार्य पूर्ण कर सूची बना ली है। इनमें नौ मृतक, 41 गांव छोड़ने वाले मतदाता और पांच मतदाताओं की वोट डबल थीं। शुद्धिकरण के बाद मतदाता सूची में 432 मतदाता बचे, जो सही पाए गए।

    मदारीपुर के बूथ-145 की बीएलओ सविता ने 605 मतदाताओं की सूची का शुद्धिकरण कर 576 मतदाताओं को सही पाया। 22 मतदाता गांव छोडकर चले गए, जबकि छह मतदाताओं की मौत हो चुकी है। एक मतदाता की वोट डबल पाई गई थी। इस तरह शुद्धिकरण के बाद 29 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। इस दौरान एसडीएम सरधना उदित नारायण सेंगर, नायाब तहसीलदार राहुल सिंह, बीडीओ सरधना सुमित कुमार, लेखपाल अनुज, ग्राम प्रधान मिथलेश आदि मौजूद रहे।