सबसे पहले SIR कार्य पूरा करने वाली बीएलओ को DM ने दिया गिफ्ट, धनराशि भी मिली

संवाद सूत्र, दौराला (मेरठ। जिले में सबसे पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्य पूर्ण करने वाली कनोडा और मदारीपुर गांव की बीएलओ, आंगनवाडी कार्यकत्री को डीएम डा. वीके सिंह ने सम्मानित किया। डीएम वीके सिंह रविवार को कनोडा प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे।

उन्होंने एसआइआर कार्य पूर्ण करने वाली सरधना विकास खंड की ग्राम पंचायत कनोडा की बीएलओ लोकेश रानी, मदारीपुर की बीएलओ सविता, सुपरवाइजर मालती रानी, सीडीपीओ दीपक चौबे को बुके व शाल भेंट की। दोनों बीएलओ को 2100-2100 रुपये नकद धनराशि भी दी।

डीएम ने बताया कि कनोडा गांव की बीएलओ लोकेश रानी ने बूथ-154 के 487 वोट का जिले में सबसे पहले एसआइआर कार्य पूर्ण कर सूची बना ली है। इनमें नौ मृतक, 41 गांव छोड़ने वाले मतदाता और पांच मतदाताओं की वोट डबल थीं। शुद्धिकरण के बाद मतदाता सूची में 432 मतदाता बचे, जो सही पाए गए।