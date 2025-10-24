भाकियू टिकैत गुट ने SDM कार्यालय के सामने दिया धरना, इन मांगों के पूरा न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी

जागरण संवाददाता, मेरठ। भाकियू टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं का जमीनों पर अवैध कब्जे समेत कई मांगों को लेकर शुक्रवार काे तहसील में एसडीएम कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया है। पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, धरना जारी रहेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धरने का नेतृत्व कर रहे संगठन के एनसीआर महासचिव नरेश चौधरी ने बताया कि तहसील में भ्रष्टाचार व्याप्त है। किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। मामले लटकाए जा रहे हैं। भैंसा रोड स्थित भूमि पर यथा स्थिति का स्टे होने के बावजूद फर्जी कालोनी कट रही है।