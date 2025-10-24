Language
    भाकियू टिकैत गुट ने SDM कार्यालय के सामने दिया धरना, इन मांगों के पूरा न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 12:31 PM (IST)

    मेरठ में भाकियू टिकैत गुट ने एसडीएम कार्यालय पर धरना शुरू किया। कार्यकर्ताओं ने जमीनों पर अवैध कब्जे और तहसील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। संगठन के एनसीआर महासचिव नरेश चौधरी ने कहा कि भैंसा रोड पर स्टे के बावजूद फर्जी कॉलोनी काटी जा रही है। बेसहारा पशुओं और जर्जर विद्युत लाइनों की समस्या को भी उठाया गया। मांगे पूरी न होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी गई है।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। भाकियू टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं का जमीनों पर अवैध कब्जे समेत कई मांगों को लेकर शुक्रवार काे तहसील में एसडीएम कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया है। पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, धरना जारी रहेगा।

    धरने का नेतृत्व कर रहे संगठन के एनसीआर महासचिव नरेश चौधरी ने बताया कि तहसील में भ्रष्टाचार व्याप्त है। किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। मामले लटकाए जा रहे हैं। भैंसा रोड स्थित भूमि पर यथा स्थिति का स्टे होने के बावजूद फर्जी कालोनी कट रही है।

    डेढ़-दो माह से इस मामले में तहसील से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नही हुई। इसके अलावा बेसहारा पशुओं को पकड़वाने, पुराने ट्रांसफार्मर व जर्जर विद्युत लाइन बदलवाने आदि मांगे मुख्य हैं जिन्हें संगठन काफी समय से उठाता आ रहा है। मांगे पूरी नहीं होने तक धरना जारी रहेगा।