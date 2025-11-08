बायोमीट्रिक से पहचान के बाद हुई शादी, CM सामूहिक विवाह योजना के तहत 89 जोड़ों को मिले जीवनसाथी

जागरण संवाददाता, मेरठ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शनिवार को चार ब्लाक और तीन नगर पंचायत क्षेत्रों के कुल 89 जोड़ों का सामूहिक विवाह गढ़ रोड पर हसनपुर कदीम स्थित विरासत रिसोर्ट में हुआ। इस दौरान 61 हिन्दू एवं 28 मुस्लिम समेत कुल 89 जोड़ों का विवाह कराया गया। इनमें विकास खंड रजपुरा के 28, खरखौदा के 12, माछरा के 31, मवाना के दो, नगर पंचायत किठौर के नौ, नपं. खरखौदा का एक तथा नपं शाहजहांपुर के छह जोड़े शामिल रहे। समारोह का शुभारंभ सभापति उत्तर प्रदेश सहकारी संघ संजीव गोयल सिक्का, कौशल चौहान प्रतिनिधि ब्लाक प्रमुख रजपुरा, अतुल त्यागी प्रतिनिधि ब्लाक प्रमुख खरखौदा ने किया।

कैंट विधायक अमित अग्रवाल और डीएम डा. वीके सिंह ने वर-वधू को आशीर्वाद दिया। कन्याओं को उपहार दिए। दूल्हा-दुल्हन को पांच-पांच किलो लड्डू और ड्राई फ्रूट भेंट किए गए। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि योजना में प्रति विवाह धनराशि 51 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये की गई है। कन्या के बैंक खाते में 60 हजार रुपये भेजे जाएंगे। 25 हजार रुपये की वैवाहिक सामग्री बतौर उपहार दी जाएगी। 15 हजार रुपये विवाह समारोह की व्यवस्था में खर्च होंगे।

पात्र युवक युवतियां वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना में फर्जीवाड़े की आशंका समाप्त करने के लिए इस बार पंजीकरण के समय युवक और युवतियों का आधार कार्ड के जरिये ईकेवाइसी कराया गया। विवाह के लिए पहुंचे युवक युवतियों का बायोमीट्रिक से सत्यापन हुआ। उनके अंगूठे को स्कैन कर आधार कार्ड के विवरण से मिलान किया गया। उन्होंने बताया कि आज कुल 99 जोड़ों की शादी होनी थी लेकिन सत्यापन के कारण 10 जोड़े शादी के लिए नहीं पहुंचे।