Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के 73185 उपभोक्ताओं को बिजली बिल में मिलेगी छूट! आप भी योजना का उठा सकते हैं लाभ

    By Om Bajpai Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:34 PM (IST)

    पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से जुड़े जनपदों में बिजली बिल राहत योजना के तहत 73185 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है, जिसमें मेरठ के 6376 उपभोक् ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। बिजली के बिल राहत योजना के तहत पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से जुड़े जनपदों में 73185 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है। मेरठ में 6376 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में सरचार्ज में सौ प्रतिशत, मूलधन में 25 प्रतिशत की छूट दी रही है। पहला चरण एक से 31 दिसंबर तक है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    योजना में एलएमवी-वन (घरेलू) अधिकतम दो किलोवाट भार तक, एलएमवी-टू (वाणिज्यिक) एक किलोवाट भार वाले उपभोक्ता पात्र हैं जिनका बिजली का बिल बकाया है। प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने अधिक से अधिक उपभोक्ताओं से इस योजना का लाभ लेने की अपील की है। निदेशक वाणिज्य संजय जैन ने बताया कि उपखंड कार्यालय पर और हेल्पडेस्क पर योजना के बारे में जानकारी ली जा सकती है। वि