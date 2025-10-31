क्रिकेट : बीसीसीआइ में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व, मेरठ के डा. युद्धवीर सिंह को भी मिला मौका

जागरण संवाददाता, मेरठ। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की 20वीं वार्षिक आमसभा (एजीएम) गुरुवार को कानपुर के होटल लैंडमार्क में हुई। नई कार्यकारिणी समेत 24 कमेटियां घोषित कर दी गई। वार्षिक आमसभा में 41 जिलों के प्रतिनिधियों के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) में यूपीसीए के प्रतिनिधित्व के लिए बीसीसीआइ उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को चुना गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनकी अनुपस्थिति में यूपीसीए के नवनिर्वाचित अध्यक्ष निधिपत सिंहानिया और यूपीसीए के पूर्व सचिव मेरठ के डा. युद्धवीर सिंह को भी बीसीसीआइ में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से डा. युद्धवीर सिंह को बीसीसीआइ में प्रतिनिधित्व का अवसर मिलने से इस क्षेत्र के खिलाड़ियों को भी विभिन्न आयु वर्ग की टीमों में अवसर मिलने के आसार बढ़ेंगे।

मेरठ कालेज में प्राचार्य के तौर पर कार्यरत डा. युद्धवीर सिंह मेरठ जिला क्रिकेट संध में भी निदेशक हैं। उन्हें बीसीसीआइ में प्रतिनिधित्व के साथ ही वाराणसी इंटरनेशनल स्टेडियम कमेटी में राजीव शुक्ला चेयरमैन और डा. युद्धवीर सिंह संयोजक बने हैं। उनके अलावा यूपीसीए की समितियों में स्थान पाने वालों में मेरठ के अन्य पदाधिकारी भी शामिल हैं। पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रवीण कुमार एक बार फिर सीनियर चयन समिति के चेयरमैन बने हैं।