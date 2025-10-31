Language
    क्रिकेट : बीसीसीआइ में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व, मेरठ के डा. युद्धवीर सिंह को भी मिला मौका

    By Amit Tiwari Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:34 PM (IST)

    यूपीसीए की 20वीं वार्षिक आमसभा गुरुवार को कानपुर के होटल लैंडमार्क में हुई। नई कार्यकारिणी समेत 24 कमेटियां घोषित कर दी गई। वार्षिक आमसभा में 41 जिलों के प्रतिनिधियों के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) में यूपीसीए के प्रतिनिधित्व के लिए बीसीसीआइ उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को चुना गया। उनकी अनुपस्थिति में यूपीसीए के नवनिर्वाचित अध्यक्ष निधिपत सिंहानिया और यूपीसीए के पूर्व सचिव मेरठ के डा. युद्धवीर सिंह को भी बीसीसीआइ में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा। 

    यूपीसीए के पूर्व सचिव मेरठ के डा. युद्धवीर सिंह। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की 20वीं वार्षिक आमसभा (एजीएम) गुरुवार को कानपुर के होटल लैंडमार्क में हुई। नई कार्यकारिणी समेत 24 कमेटियां घोषित कर दी गई। वार्षिक आमसभा में 41 जिलों के प्रतिनिधियों के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) में यूपीसीए के प्रतिनिधित्व के लिए बीसीसीआइ उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को चुना गया।

    उनकी अनुपस्थिति में यूपीसीए के नवनिर्वाचित अध्यक्ष निधिपत सिंहानिया और यूपीसीए के पूर्व सचिव मेरठ के डा. युद्धवीर सिंह को भी बीसीसीआइ में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से डा. युद्धवीर सिंह को बीसीसीआइ में प्रतिनिधित्व का अवसर मिलने से इस क्षेत्र के खिलाड़ियों को भी विभिन्न आयु वर्ग की टीमों में अवसर मिलने के आसार बढ़ेंगे।

    मेरठ कालेज में प्राचार्य के तौर पर कार्यरत डा. युद्धवीर सिंह मेरठ जिला क्रिकेट संध में भी निदेशक हैं। उन्हें बीसीसीआइ में प्रतिनिधित्व के साथ ही वाराणसी इंटरनेशनल स्टेडियम कमेटी में राजीव शुक्ला चेयरमैन और डा. युद्धवीर सिंह संयोजक बने हैं। उनके अलावा यूपीसीए की समितियों में स्थान पाने वालों में मेरठ के अन्य पदाधिकारी भी शामिल हैं। पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रवीण कुमार एक बार फिर सीनियर चयन समिति के चेयरमैन बने हैं।

    क्रिकेट टैलेंट कमेटी में मेरठ कालेज क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ कोच संजय रस्तोगी सदस्य नामित हुए हैं। मेरठ जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष राकेश गोयल यूपीसीए की रिफार्म कमेटी के सदस्य बने हैं। वहीं, सुभाष शर्मा टूर, फिक्सचर और टेक्निकल कमेटी के सदस्य बने हैं।