    रांग साइड जा रहे ट्रैक्टर-ट्राले की चपेट में आया बीबीए का छात्र... मौके पर ही हो गई मौत

    By Sanjeev Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 06:08 PM (IST)

    एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, एक बीबीए छात्र की रांग साइड से आ रहे ट्रैक्टर-ट्राले की चपेट में आने से तत्काल मृत्यु हो गई। यह हादसा तब हुआ जब छात्र अपने वाहन पर था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और ट्रैक्टर-ट्राले के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है।

    Hero Image

    बीबीए छात्र की रांग साइड से आ रहे ट्रैक्टर-ट्राले की चपेट में आने से तत्काल मृत्यु हो गई। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। कंकरखेड़ा के खिर्वा फ्लाईओवर के ऊपर सोमवार को सड़क हादसा हो गया। परतापुर की ओर रांग साइड में जा रहे ट्रैक्टर-ट्राले की टक्कर से बाइक सवार बीबीए के छात्र की मौत हो गई। छात्र ने हेलमेट नहीं लगा रखा था। राहगीरों की भीड़ ने ट्रैक्टर चालक की धुनाई कर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने शव मर्चरी पहुंचाया व हादसे के बाद लगे जाम को खुलवाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दौराला थाना क्षेत्र में चिरौड़ी गांव निवासी मुकुल ने बताया कि उसके चचेरा भाई निवासी 19 वर्षीय अंशुल पुत्र मनोज कुमार एमएसबी कालेज में बीबीए का छात्र था। पिता मनोज मजदूरी करते हैं, जबकि मां गृहणी हैं। परिवार में तीन भाई और एक बहन में अंशुल सबसे बड़ा था। सोमवार को अंशुल बाइक से किसी काम से गया था। काम के बाद वह टीपीनगर की ओर से दौराला की तरफ जा रहा था।

    प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दून हाईवे पर कंकरखेड़ा क्षेत्र में खिर्वा फ्लाईओवर के ऊपर पहुंचते ही रांग साइड में परतापुर की ओर जा रहा ट्रैक्टर-ट्राला सामने आ गया। ट्रैक्टर को देख अंशुल एकाएक बाइक से अपना नियंत्रण खो बैठा, पहले उसकी बाइक डिवाइडर से टकराई, फिर ट्रैक्टर से बचा तो ट्राला में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। युवक का एक पैर टूट गया और सिर से खून बहने लगा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

    टक्कर लगते ही ट्रैक्टर चालक ने भागने का प्रयास किया, इसी बीच राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने चालक को घेरकर पकड़ा और धुनाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक और ट्रेक्टर को थाने पहुंचाते हुए शव मर्चरी पहुंचाया। हादसे के बाद लगे जाम को खुलवाने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। हादसे के करीब दो घंटे तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। उसके बाद शव की शिनाख्त अंशुल पुत्र मनोज कुमार के रूप में हुई।

    थाने पहुंचे पीड़ित स्वजन का रोकर बुरा हाल था। पीड़ित स्वजन ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं, ट्रैक्टर को आकाश निवासी गांव किशोरपुर हस्तिनापुर चला रहा था। इंस्पेक्टर विनय कुमार का कहना है कि रांग साइड में जा रहे ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हुई है। युवक ने हेलमेट नहीं पहने था। तहरीर पर कार्रवाई की जा रही है।