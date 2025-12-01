रांग साइड जा रहे ट्रैक्टर-ट्राले की चपेट में आया बीबीए का छात्र... मौके पर ही हो गई मौत

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। कंकरखेड़ा के खिर्वा फ्लाईओवर के ऊपर सोमवार को सड़क हादसा हो गया। परतापुर की ओर रांग साइड में जा रहे ट्रैक्टर-ट्राले की टक्कर से बाइक सवार बीबीए के छात्र की मौत हो गई। छात्र ने हेलमेट नहीं लगा रखा था। राहगीरों की भीड़ ने ट्रैक्टर चालक की धुनाई कर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने शव मर्चरी पहुंचाया व हादसे के बाद लगे जाम को खुलवाया।

दौराला थाना क्षेत्र में चिरौड़ी गांव निवासी मुकुल ने बताया कि उसके चचेरा भाई निवासी 19 वर्षीय अंशुल पुत्र मनोज कुमार एमएसबी कालेज में बीबीए का छात्र था। पिता मनोज मजदूरी करते हैं, जबकि मां गृहणी हैं। परिवार में तीन भाई और एक बहन में अंशुल सबसे बड़ा था। सोमवार को अंशुल बाइक से किसी काम से गया था। काम के बाद वह टीपीनगर की ओर से दौराला की तरफ जा रहा था।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दून हाईवे पर कंकरखेड़ा क्षेत्र में खिर्वा फ्लाईओवर के ऊपर पहुंचते ही रांग साइड में परतापुर की ओर जा रहा ट्रैक्टर-ट्राला सामने आ गया। ट्रैक्टर को देख अंशुल एकाएक बाइक से अपना नियंत्रण खो बैठा, पहले उसकी बाइक डिवाइडर से टकराई, फिर ट्रैक्टर से बचा तो ट्राला में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। युवक का एक पैर टूट गया और सिर से खून बहने लगा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

टक्कर लगते ही ट्रैक्टर चालक ने भागने का प्रयास किया, इसी बीच राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने चालक को घेरकर पकड़ा और धुनाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक और ट्रेक्टर को थाने पहुंचाते हुए शव मर्चरी पहुंचाया। हादसे के बाद लगे जाम को खुलवाने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। हादसे के करीब दो घंटे तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। उसके बाद शव की शिनाख्त अंशुल पुत्र मनोज कुमार के रूप में हुई।