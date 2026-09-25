मेरठ: बद्दो के हिस्ट्रीशीटर साथी ने मीट कारोबारी से मांगी रंगदारी, विरोध करने पर माता-पिता से की मारपीट

जागरण संवाददाता, मेरठ। सदर के भूसा मंडी में मीट कारोबारी शोएब तैय्यब के घर में घुसकर हिस्ट्रीशीटर और कुख्यात बद्दो के साथी ने उसके मां-बाप से मारपीट की। उन्हें गोली मारने की धमकी देकर रंगदारी मांगी। मोहल्ले के लोगों के आने पर आरोपित धमकी देकर फरार हो गए।

सूचना पर पहुंची सदर बाजार थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एसपी सिटी विनायक भोसले ने कहा कि जांच के बाद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। मीट कारोबारी ने थाने पर आरोपित के खिलाफ नामजद तहरीर दी है।

मीट कारोबारी शोएब ने बताया कि वह किसी काम से घर से बाहर गया था। गुरुवार शाम कुख्यात बदन सिंह बद्दो का करीबी साथी व रेलवे रोड थाने का हिस्ट्रीशीटर अपने एक बागपत निवासी एक साथी संग उसके घर पहुंचा। उसने घर में मौजूद मां-बाप से गाली गलौज की व रुपये की मांग की।