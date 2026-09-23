एक्सिस बैंक की करेंसी चेस्ट में मिले 4.63 लाख के नकली नोट, सहारनपुर के बाद अब मेरठ में सामने आया ऐसा मामला

जागरण संवाददाता, मेरठ। सहारनपुर में पीएनबी की करेंसी चेस्ट में 17.29 करोड़ रुपये के नकली नोट मिलने के बाद अब मेरठ के एक्सिस बैंक की करेंसी चेस्ट में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। मंगलपांडे नगर स्थित शाखा में बनी चेस्ट में बुधवार को 4.63 लाख रुपये के नोट नकली पाए गए हैं।

बैंक प्रबंधक ने सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बैंक अधिकारी यह पता लगा रहे हैं कि नकली नोट करेंसी चेस्ट तक कैसे पहुंचे? पुलिस भी जांच में जुट गई है। इस करेंसी चेस्ट में दिसंबर 2024 में भी 2.37 लाख के नकली नोट मिले थे।

करेंसी चेस्ट के प्रबंधक सरताज सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि बुधवार को बैंक के बड़़े अधिकारी निरीक्षण करने के लिए आए थे। इस दौरान एक दिसंबर 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक अलग-अलग बैंकों से जमा हुई धनराशि की गणना की गई।