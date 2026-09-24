मेरठ: एक्सिस बैंक की करेंसी चेस्ट में नकली नोट मिलने के बाद STF और क्राइम ब्रांच ने खंगाला रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, मेरठ। मंगल पांडे नगर स्थित एक्सिस बैंक की करेंसी चेस्ट में नकली नोट मिलने के मामले में जांच तेज हो गई है। गुरुवार को क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की टीम बैंक पहुंची और करीब एक घंटे तक पड़ताल की। बैंक अधिकारियों ने अपने स्तर से जांच शुरू कर दी है।

अब तक हुए ऑडिट में 4.63 लाख रुपये के नकली नोट सामने आए हैं। जांच टीम ने करेंसी चेस्ट में रखी नकदी और उससे संबंधित रिकार्ड को खंगाला। टीम ने बैंक अधिकारियों से भी नकदी के रखरखाव और नोटों के आने-जाने से जुड़ी जानकारी ली। करीब एक घंटे तक चली जांच के बाद टीम वापस लौट गई। मामले में नकली नोटों के स्रोत का पता लगाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

जांच टीम ने करेंसी चेस्ट में रखी नकदी और उससे संबंधित रिकॉर्ड को खंगाला। टीम ने बैंक अधिकारियों से भी नकदी के रखरखाव और नोटों के आने-जाने से जुड़ी जानकारी ली। करीब एक घंटे तक चली जांच के बाद टीम वापस लौट गई। मामले में नकली नोटों के स्रोत का पता लगाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।