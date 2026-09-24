आधा नोट असली, आधा नकली! मेरठ में पकड़ा गया जालसाजों का 'कट-पेस्ट' फॉर्मूला, जांच को MP की लैब भेजे जाएंगे ये नोट

जागरण संवाददाता, मेरठ। मंगल पांडे नगर स्थित एक्सिस बैंक की करेंसी चेस्ट में मिले 4.63 लाख के नकली नोट की जांच हुई तो पता चला कि 500 और 100 के नकली नोटों को बीच से काटकर आधा नकली तो आधा असली नोट चिपकाया गया है। बारीकी से जांच करने पर ये नोट पकड़ में आए। इन नोटों को जांच के लिए मध्य प्रदेश के देवास की लैब भेजा जाएगा।

आखिर कहां से आ रहे नकली नोट, 2024 में भी मिले थे पहले सहारनपुर के पीएनबी और अब मेरठ के एक्सिस बैंक में नकली नोट मिलना बेहद चिंता का विषय है। सवाल यह है कि यह नकली नोट आखिर कहां से आ रहे हैं। सिविल लाइन थाना पुलिस के अनुसार, मंगल पांडे नगर स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में दिसंबर 2024 को भी निरीक्षण हुआ था। यहां जमा होने वाली करेंसी को जांचा गया था। जांच में सामने आया था कि 2024 में भी यहां 2.37 लाख रुपये नकली मिले थे।