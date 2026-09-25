मेरठ: पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की फैक्ट्री में डकैती डालने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में गोली लगी

जागरण संवाददाता, मेरठ। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की अल्लीपुर ग्राम में बंद पड़ी फैक्ट्री अल फहीम मीटेक्स में गार्ड को बंधक बनाकर डकैती डालने वाले तीन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों ने असलाह बरामदगी के दौरान काली नदी लिंक रोड पर पुलिस पर बरामद तमंचे से फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने .315 बोर के तीन तमंचे व कारतूस बरामद किए।

एसपी सिटी विनायक भोसले ने बताया कि एक सूचना के बाद लोहियानगर थाना पुलिस ने पूर्व मंत्री की फैक्ट्री में डकैती डालने वाले दानिश उर्फ चाचा पुत्र शमशाद व शहजाद उर्फ भूरा पुत्र कलाम निवासी ग्राम नाहल मसूरी गाजियाबाद तथा रियाजुद्दीन उर्फ रियाजू पुत्र चांद अली निवासी अमन कालोनी घंटाघर कोतवाली गाजियाबाद को हापुड़ रोड पर खत्ता रोड से गिरफ्तार किया था।

आरोपितों ने पूछताछ में घटना में प्रयुक्त तमंचे हाजीपुर- अल्लीपुर, निर्माणाधीन लिंक रोड काली नदी पर छिपाने की बात कही। तीनों आरोपितों को लेकर पुलिस काली नदी पहुंची। बरामदगी के दौरान आरोपितों ने छिपाए तमंचे से पुलिस पर फायर कर दिए। जवाबी फायरिंग में गोली लगने से दानिश उर्फ चाचा के बाये पैर में गोली लगी। उसे पीएल शर्मा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपितों पर विभिन्न जनपदों में दर्जनों लूट व डकैती के मामले दर्ज है।

12 लाख के मीट से भरी गाड़ी को कब्जे में लेकर लूटपाट, चालक को दी हत्या की धमकी मेरठ : कैराना से हापुड़ जा रहे 12 लाख रुपये मूल्य के मीट से लदे वाहन को रास्ते में अगवा कर मेरठ लाया गया। चालक को जान से मारने की धमकी देकर मीट उतरवा लिया गया। मीट व्यापारी ने मेरठ के बनी सराय निवासी अदनान, अफाक, फरदीन और अल्तमस के खिलाफ लूट और हत्या की धमकी का मुकदमा दर्ज कराया है।