Back-Ex. Student सावधान हों!... अब लेटलतीफी नहीं चलेगी, राजभवन ने मांगा है आपका पूरा ब्योरा

जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर और संबद्ध कालेजों में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी बिना किसी ठोस कारण मुख्य परीक्षा भी छोड़ देते हैं, उन्हें अब सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसे परीक्षार्थियों पर अब निगरानी होगी। यह भी संभव है कि परीक्षार्थियों से मुख्य परीक्षाओं में अनुपस्थित होने का सटीक कारण व उससे संबंधित प्रमाण भी मांग लिया जाए। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कुछ दिनों पहले प्रदेश के विश्वविद्यालयों को बैक पेपर परीक्षाओं को बंद करने पर विचार मांगे थे। साथ ही उन्होंने बैक पेपर परीक्षा को बंद करने को भी कहा है। अब इस कड़ी में राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों से मुख्य परीक्षाओं में बिना कारण अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों को लेकर विशेष इंतजाम करने को कहा है।

राज्यपाल की ओर से विश्वविद्यालय को मिले पत्र में कहा गया है कि बिना किसी पुष्ट कारण नियमित परीक्षा छोड़ने वाले परीक्षार्थी ही बाद में बैक पेपर परीक्षा फार्म भरते हैं। इससे बैक पेपर परीक्षार्थी निरंतर बढ़ रहे हैं। इसी कारण मुख्य परीक्षाओं के साथ ही बैक पेपर परीक्षाओं के आवेदन से अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों से सभी विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र की नियमित परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है जिससे अधिक से अधिक परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकें।

राजभवन से मिले निर्देश के बाद सीसीएसयू के परीक्षा नियंत्रक ने भी परिसर के सभी विभागाध्यक्षों के साथ ही संबद्ध कालेजों के प्राचार्यों को परीक्षार्थियों द्वारा बिना किसी पुष्ट कारणों के नियमित परीक्षा छोड़ने के मामलों को गंभीरता से लेने को कहा है। परीक्षा नियंत्रक ने कालेज स्तर पर सत्र के दौरान कक्षाओं में ही सभी विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा की गंभीरता को समझाते हुए परीक्षा में शामिल होने को प्रेरित करने को कहा है।