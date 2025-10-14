Language
    कलियर से तीन माह का बच्चा अगवा कर मेरठ में कारोबारी को छह लाख में बेचा, ऐसे हुआ खुलासा

    By Sushil Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:25 AM (IST)

    उत्तराखंड और मेरठ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में बच्चे की खरीद-फरोख्त का मामला उजागर किया है। अमरोहा से जियारत के लिए आए परिवार के तीन माह के बच्चे का कलियर से अपहरण कर लिया गया था। बच्चे को कंकरखेड़ा के एक व्यापारी को छह लाख रुपये में बेचा गया था। पुलिस ने बच्चे को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। व्यापारी ने संतान न होने के कारण बच्चा खरीदा था।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। उत्तराखंड और मेरठ पुलिस ने मिलकर तीन माह के बच्चे की खरीद फरोख्त का बड़ा मामला उजागर किया। बच्चों को अगवा करने वाले गिरोह के साथ खरीदारी करने वाले कारोबारी को भी पकड़ लिया। सभी आरोपितों को पकड़कर पुलिस रुड़की ले गई हैं।

    अमरोहा का परिवार कलियर में जियारत को गया था। तभी आरोपितों ने बच्चे को अगवा किया। उसके बाद कंकरखेड़ा के एक कारोबारी को छह लाख में बेच दिया था। यह गिरोह कलियर समेत अन्य धार्मिक स्थलों से बच्चे अगवा कर लाता था। उसके बाद ऐसे परिवारों को बेच देते है, जिनके पास बच्चे नहीं होते।

    अमरोहा के मोहल्ला कुरेशी निवासी जहीर अंसारी ने बुधवार को पत्नी शमा और तीन माह के बेटे अबुजर के साथ कलियर में जियारत करने के लिए गए थे। शुक्रवार रात को वह और उसकी पत्नी साबरी गेस्ट हाउस के सामने एक अस्थायी दुकान के अंदर सोये हुए थे।

    शनिवार अल सुबह वह चाय लेने के लिए कुछ दूरी पर चला गया। इस दौरान बेटा अबुजर अपनी मां के बगल में सोया था। सुबह करीब तीन बजकर 40 मिनट पर जब वह चाय लेकर वापस आया तो पत्नी के बगल में बच्चा नहीं था। बच्चे के अगवा हो जाने पर तत्काल ही कलियर थाने में मामले की जानकारी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि बच्चे को स्कार्पियो में अगवा कर ले जाया गया।

    कलियर पुलिस स्कार्पियो का पीछा करते हुए मेरठ के लक्खीपुरा तक पहुंच गई। बच्चे को सलमा पत्नी राजा, शहनवाज और आशु लगड़ा निवासीगण लक्खीपुरा उठाकर लाए है। स्थानीय पुलिस की मदद से तीनों आरोपितों को कलियर पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपितों ने बच्चे को अगवा करना स्वीकार कर लिया।

    साथ ही बताया कि कंकरखेड़ा के नगलातांशी में कारोबारी विशाल गुप्ता को बच्चा छह लाख में बेच दिया। तभी कलियर पुलिस ने कंकरखेड़ा पुलिस की मदद से विशाल गुप्ता के घर से बच्चे अबुजर को बरामद किया।

    साथ ही विशाल गुप्ता को भी हिरासत में ले लिया गया। छह लाख को सलमा, शहनाज और आशु ने दो-दो लाख रुपये बांट लिए थे। सलमा में अपनी हिस्सेदारी रकम की स्कूटी भी खरीद ली थी, जबकि अन्य के कब्जे से रकम बरामद की गई है। उसके बाद कलियर पुलिस बच्चा और चारों आरोपितों को अपने साथ ले गई है।

    12 साल से बच्चा नहीं होने की वजह से खरीदा था अबुजर

    नगलातांशी के विशाल गुप्ता ने पुलिस के बताया कि 12 साल से उसके यहां कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है। इसलिए उक्त लोगों के संपर्क में आया था। उन्होंने बच्चा देने की बात कही थी। शनिवार को उन्होंने छह लाख रुपये में बच्चा बेच दिया। उक्त बच्चे को लेकर तीनों आरोपितों को नकद रकम दी थी।

    कलियर थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि मुकदमे में सभी चारों को आरोपित बनाया जाएगा। इस गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।