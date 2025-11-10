मुझे भाजपाइयों ने मरा हुआ मान रखा है... कैसे बिहार जाता : आजम खां

जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां रविवार को मेरठ पहुंचे। उन्होंने गांव अमीनाबाद उर्फ बड़ा गांव निवासी खालिद की पुत्री साबिया के निकाह में शिरकत की।

इस दौरान पत्रकारों ने बिहार चुनाव प्रचार में न जाने को लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि भाजपाइयों ने मुझे मरा हुआ मान रखा है, फिर मैं कैसे बिहार जाऊं। जंगल राज को खत्म करने के नाम पर सत्ता परिवर्तन हुआ था, लेकिन यह व्यवस्था अभी भी बरकरार है। तीन साल तक जेल में रहने और जमानत में हुई देरी को लेकर व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बताया कि किस तरह उन पर मुकदमे दर्ज किए गए। वह जान बचाते हुए इधर-उधर भागते रहे।