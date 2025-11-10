Language
    मुझे भाजपाइयों ने मरा हुआ मान रखा है... कैसे बिहार जाता : आजम खां

    By Sanjeev Kumar Jain Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 04:53 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां ने मेरठ में एक निकाह समारोह में भाग लिया। बिहार चुनाव में प्रचार न करने पर उन्होंने कहा कि भाजपा उन्हें मरा हुआ मानती है। उन्होंने अपनी सुरक्षा में बदलाव और जेल में बिताए समय पर भी सवाल उठाए। आजम खां ने प्रदेश सरकार पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने हमेशा लोगों की सेवा की है।

    मवाना के गांव अमीनाबाद उर्फ बड़ा गांव में शादी समारोह दौरान खालिद के परिवार की महिला से बातचीत करते आजम खां। जागरण

    जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां रविवार को मेरठ पहुंचे। उन्होंने गांव अमीनाबाद उर्फ बड़ा गांव निवासी खालिद की पुत्री साबिया के निकाह में शिरकत की।

    इस दौरान पत्रकारों ने बिहार चुनाव प्रचार में न जाने को लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि भाजपाइयों ने मुझे मरा हुआ मान रखा है, फिर मैं कैसे बिहार जाऊं। जंगल राज को खत्म करने के नाम पर सत्ता परिवर्तन हुआ था, लेकिन यह व्यवस्था अभी भी बरकरार है। तीन साल तक जेल में रहने और जमानत में हुई देरी को लेकर व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बताया कि किस तरह उन पर मुकदमे दर्ज किए गए। वह जान बचाते हुए इधर-उधर भागते रहे।

    कहा कि सपा सरकार के समय उन्होंने प्रदेश के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। हमेशा ईमानदारी और लगन से काम किया। भाजपा ने उन पर झूठे मुकदमे लगवा कर जेल के अंदर भिजवाने का काम किया है। इस दौरान नासिर, शाकिर, दिलशाद, फरमान अली, पूर्व प्रधान तालिब आदि मौजूद रहे।