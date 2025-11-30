Language
    फ्लैट चाहिए तो तत्काल आइए... 15 प्रतिशत तक छूट पर उपलब्ध हैं आवास विकास परिषद के फ्लैट

    By Om Bajpai Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 01:50 PM (IST)

    आवास विकास परिषद फ्लैट खरीदने वालों को 15 प्रतिशत तक की छूट दे रहा है। यह ऑफर सीमित समय के लिए है और तत्काल बुकिंग करने वालों के लिए उपलब्ध है। परिषद आसान किस्तों में भुगतान का विकल्प भी दे रहा है, जिससे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए घर खरीदना आसान हो जाएगा।

    आवास विकास परिषद फ्लैट खरीदने वालों को 15 प्रतिशत तक की छूट दे रहा है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। शास्त्रीनगर स्थित आवास विकास परिषद कार्यालय में प्रधानमंत्री आवास योजना के 32 लाभार्थियों कब्जा प्रपत्र प्रदान किए गए। जागृति विहार एक्सटेंशन में निर्मित मकानों के लिए 597 आवेदकों का चयन किया गया है। शनिवार को कब्जा प्रपत्र दिए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रापर्टी मेले के तहत लोगों को जागृति विहार एक्सटेंशन में 1420 फ्लैटों पर चल रही छूट की जानकारी दी गई।

    एफ 32 के 762, एफ 57 के 330, एफ 64 के 303, एफ 100 के 25 फ्लैट खाली पड़े हैं। योजना में कुल 2304 फ्लैट हैं। 60 दिन में फ्लैट के कुल कीमत का एक मुश्त भुगतान पर 15 प्रतिशत की छूट, 60 से 90 दिन में पूरा भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

    सरकारी कर्मियों, भूतपूर्व, वर्तमान सैनिकों को 25 प्रतिशत भुगतान करने पर कब्जा दिया जाएगा। संपत्ति प्रबंधक सुनील शर्मा ने बताया कि यह फ्लैट पहले आओ पहले पाओ के आधार लिए जा सकते हैं। पंजीकरण 30 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक किया जा सकता है। अधिशासी अभियंता सस्मित कटियार, एसपी सिंह, दीपांशु बंसल मौजूद रहे।