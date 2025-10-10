'दीपावली से पहले...', सांसद अरुण गोविल ने नमो भारत को लेकर लिख दिया ये लेटर

जागरण संवाददाता, मेरठ। सांसद अरुण गोविल ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य एवं विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर नमो भारत ट्रेन एवं मेरठ मेट्रो सेवा को दीपावली से पहले संचालित करने की मांग रखी है। गोविल ने कहा कि वर्तमान में त्योहारों का मौसम चल रहा है।

आमजन को यह अनुमान था कि नवरात्र जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के शुभ अवसर पर इसका संचालन प्रारंभ हो जाएगा, जिससे उन्हें आवागमन में बेहतर सुविधा मिलती परंतु ऐसा न हो पाना जनता में असंतुष्टि और चिंता का कारण बन रहा है।