'दीपावली से पहले...', सांसद अरुण गोविल ने नमो भारत को लेकर लिख दिया ये लेटर
सांसद अरुण गोविल ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो को दीपावली से पहले शुरू करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि नवरात्र में संचालन शुरू न होने से जनता में असंतोष है। ये परियोजनाएं मेरठ एनसीआर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, इसलिए जनहित में इन्हें जल्द शुरू किया जाए।
जागरण संवाददाता, मेरठ। सांसद अरुण गोविल ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य एवं विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर नमो भारत ट्रेन एवं मेरठ मेट्रो सेवा को दीपावली से पहले संचालित करने की मांग रखी है। गोविल ने कहा कि वर्तमान में त्योहारों का मौसम चल रहा है।
आमजन को यह अनुमान था कि नवरात्र जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के शुभ अवसर पर इसका संचालन प्रारंभ हो जाएगा, जिससे उन्हें आवागमन में बेहतर सुविधा मिलती परंतु ऐसा न हो पाना जनता में असंतुष्टि और चिंता का कारण बन रहा है।
उन्होंने लिखा कि ये दोनों परियोजनाएं न केवल मेरठ एनसीआर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को मजबूती से जोड़ने वाली क्रांतिकारी पहल हैं, बल्कि मेरठ एनसीआर की आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति में भी अहम योगदान देंगी।
निवेदन किया कि जनहित को सर्वोपरि मानते हुए दीपावली जैसे महापर्व से पूर्व ही दोनों ट्रेनों का संचालन अतिशीघ्र कराएं। इससे संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, जो क्षेत्र के विकास को अभूतपूर्व गति प्रदान करेगी।
