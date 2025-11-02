भाजपा के इस सांसद की पीड़ा अलग है...पर्याप्त विकास के लिए निधि में पांच करोड़ नहीं, 25 करोड़ चाहिए

जागरण संवाददाता, मेरठ। भाजपा सांसद अरुण गोविल ने रविवार को सर्किट हाउस में अपनी सांसद निधि से 2024-2025 में कराए गए 67 कार्यों का फीता काटकर लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि तीन करोड़ 86 लाख 82 हजार रुपये से सड़कें बनवाई गई हैं। 30 लाख 77 हजार की लागत से लाइट लगाई गई हैं।

आवश्यकता के अनुसार कार्य न कर पाने की पीड़ा साझा करते हुए सांसद ने कहा कि पांच करोड़ के बढ़ाकर सांसद निधि 25 करोड़ करनी चाहिए। एक विधायक की निधि भी पांच करोड़ है और सांसद की भी पांच करोड़ हैं। विधायक के पास एक विधानसभा क्षेत्र होता है, जबकि सांसद के संसदीय क्षेत्र में पांच विधानसभा सीटें आती हैं, इसलिए सांसद निधि बढ़ानी चाहिए। मीडिया प्रभारी अमित शर्मा, सन्नी गुप्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता विनोद कुमार, अवर अभियंता अमित व अनिल उपस्थित रहे।