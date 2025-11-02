भाजपा के इस सांसद की पीड़ा अलग है...पर्याप्त विकास के लिए निधि में पांच करोड़ नहीं, 25 करोड़ चाहिए
मेरठ के सांसद अरुण गोविल चाहते हैं कि सांसद निधि 5 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये हो। उनका मानना है कि वर्तमान निधि क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है और इससे विकास कार्यों को गति मिल पाती। गोविल जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं।
जागरण संवाददाता, मेरठ। भाजपा सांसद अरुण गोविल ने रविवार को सर्किट हाउस में अपनी सांसद निधि से 2024-2025 में कराए गए 67 कार्यों का फीता काटकर लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि तीन करोड़ 86 लाख 82 हजार रुपये से सड़कें बनवाई गई हैं। 30 लाख 77 हजार की लागत से लाइट लगाई गई हैं।
आवश्यकता के अनुसार कार्य न कर पाने की पीड़ा साझा करते हुए सांसद ने कहा कि पांच करोड़ के बढ़ाकर सांसद निधि 25 करोड़ करनी चाहिए। एक विधायक की निधि भी पांच करोड़ है और सांसद की भी पांच करोड़ हैं। विधायक के पास एक विधानसभा क्षेत्र होता है, जबकि सांसद के संसदीय क्षेत्र में पांच विधानसभा सीटें आती हैं, इसलिए सांसद निधि बढ़ानी चाहिए। मीडिया प्रभारी अमित शर्मा, सन्नी गुप्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता विनोद कुमार, अवर अभियंता अमित व अनिल उपस्थित रहे।
थोड़ा वक्त लगेगा...चुटकी बजाते कुछ नहीं होता
शास्त्रीनगर में 22 व्यापारियों के पुनर्वास पर कहा कि चुटकी बजाते कुछ नहीं होता, वक्त लगता है। शासन के संपर्क में हैं, मुख्यमंत्री से मिलकर आए थे। आगे अब ऐसा नोटिस किसी व्यापारी के पास नहीं जाएगा।
