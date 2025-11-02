Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाजपा के इस सांसद की पीड़ा अलग है...पर्याप्त विकास के लिए निधि में पांच करोड़ नहीं, 25 करोड़ चाहिए

    By Pradeep Diwedi Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 06:18 PM (IST)

    मेरठ के सांसद अरुण गोविल चाहते हैं कि सांसद निधि 5 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये हो। उनका मानना है कि वर्तमान निधि क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है और इससे विकास कार्यों को गति मिल पाती। गोविल जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    अपने संसदीय क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों का फीता काटकर लोकार्पण करते सांसद अरुण गोविल। जागरण

    जागरण संवाददाता, मेरठ। भाजपा सांसद अरुण गोविल ने रविवार को सर्किट हाउस में अपनी सांसद निधि से 2024-2025 में कराए गए 67 कार्यों का फीता काटकर लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि तीन करोड़ 86 लाख 82 हजार रुपये से सड़कें बनवाई गई हैं। 30 लाख 77 हजार की लागत से लाइट लगाई गई हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आवश्यकता के अनुसार कार्य न कर पाने की पीड़ा साझा करते हुए सांसद ने कहा कि पांच करोड़ के बढ़ाकर सांसद निधि 25 करोड़ करनी चाहिए। एक विधायक की निधि भी पांच करोड़ है और सांसद की भी पांच करोड़ हैं। विधायक के पास एक विधानसभा क्षेत्र होता है, जबकि सांसद के संसदीय क्षेत्र में पांच विधानसभा सीटें आती हैं, इसलिए सांसद निधि बढ़ानी चाहिए। मीडिया प्रभारी अमित शर्मा, सन्नी गुप्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता विनोद कुमार, अवर अभियंता अमित व अनिल उपस्थित रहे।


    थोड़ा वक्त लगेगा...चुटकी बजाते कुछ नहीं होता
    शास्त्रीनगर में 22 व्यापारियों के पुनर्वास पर कहा कि चुटकी बजाते कुछ नहीं होता, वक्त लगता है। शासन के संपर्क में हैं, मुख्यमंत्री से मिलकर आए थे। आगे अब ऐसा नोटिस किसी व्यापारी के पास नहीं जाएगा।